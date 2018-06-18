Колумбія – Японія: анонс матчу Чемпіонату світу 2018

Збірні Колумбії та Японії вже виступали у одній групі на Чемпіонаті світу. Це було чотири роки тому – у 2014 році на полях Бразилії. F сам результат цього матчу "самураї" прогнуть забути.

Тоді збірна Колумбії розгромила японців 4:1. Згодом "лос кафетерос" дійдуть до чвертьфіналу, де поступляться збірній Бразилії. Японці ж на тому турнірі здобудуть одне очко – зіграють лише у нічию з греками 0:0.

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На цей чемпіонат світу обидві команди пробилися по різному. Колумбійці зайняли четверте місце у Південній Америці, залишивши позаду збірну Чилі. Японці ж у відборі програли лише два матчі – Саудівській Аравії та ОАЕ. Однак згодом у 2018 році команди показали дещо різні результати. Колумбійці перед самим стартом ЧС-2018 провели лише одну гру – товариський матч з Єгиптом, який закінчився сухою нічиєю. Японці зіграли три матчі, але виграли лише в одному – з Парагваєм 4:2. До цього програли Швейцарі та Гані.

Збірна Колумбії у цьому матчі виглядає явним фаворитом. Попереду Хосе Пекерман може розраховувати на Рамаделя Фалькао чи Карлоса Бакку, яким з глибини допомагатиме Хамес Родрігес. Саме останній став найкращим бомбардиром колумбійців у відборі на ЧС-2018 з шістьма голами у активі.

Японці на це можуть відповісти лише самовіддачею. Як вони грають, українські вболівальники могли бачити у матчі проти збірної України. Тоді "синьо-жовті" перемоли 2:1. У квартеті разом зі збірними Польщі, Колумбії та Сенегалу саме збірна Японії виглядає аутсайдером. Але все покаже гра.

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