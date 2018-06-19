Колумбія у меншості поступилася Японії на Чемпіонаті світу

Збірні Колумбії та Японії на Чемпіонаті світу грали в одній групі у 2014 році. У 2018 році вони знову потрапили до однієї групи.

У 2014 році збірна Колумбії розгромила Японію 4:1. У 2018 році "самураї" взяли реванш.

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Вже на 6-ій хвилині японці вийшли вперед. А колумбійці залишилися у меншості. Карлос Санчес зіграв рукою у власному майданчику, і суддя Дамір Скоміна вилучив гравця. А також призначив пенальті у ворота Давіда Оспіни. Удар з 11-метрової позначки чітко реалізував Сіндзі Кагава.

Варто зазначити, що вилучення колумбійця стало першим на цьому Мундіалі.

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Після пропущеного голу Хосе Пекерман не одразу провів заміну, щоб заповнити прогалину у захисті. Лише на 31 хвилині активний Хуан Куардадо покинув поле, уступивши місце Вільмару Барріосу.

А невдовзі "лос кафетерос" зрівняли рахунок. Рамаделя Фалькао збили неподалік штрафного майданчика японців. До м'яча підійшов Хуан Кінтеро та потужно пробив низом під стінкою. Ейдзі Кавасіма відбив цей м'яч, але зробив це за лінією воріт. Тож арбітр зарахував взяття воріт.

Попри гру у меншості, колумбійці продовжували атакувати ворота суперників. Японці теж відповідали гострими моментами. А забити переможний гол "самураям" вдалося після виходу на заміну Кейсуке Хонда. Саме він подав з кутового, а Юя Осако головою замкнув його навіс. У цьому моменті помилився Давід Оспіна, який невдало вийшов на перехоплення.

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Японія перемагає Колумбію у першому матчі на Чемпіонаті світу 2018 року.

Колумбія – Японія 1:2

Голи: Кінтеро, 39 – Кагава, 6 (пен), Осако, 73

Вилучення: К. Санчес, 4