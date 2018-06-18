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Колумбія – Японія: букмекери визначили фаворита зустрічі

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Колумбія – Японія прогноз матчу Чемпіонату світу 2018
Колумбія – Японія прогноз матчу Чемпіонату світу 2018

Збірна Колумбії не потрапила до фаворитів Чемпіонату світу. Немає в цьому переліку і збірної Японії. Однак матч між ними обіцяє бути доволі цікавим, зважаючи на підбір виконавців в обох командах.

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У букмекерській конторі William Hill перевагу у цьому матчі віддають південноамериканській збірній. Коефіцієнт на її перемогу – 1,67, у той час як на Японію приймають з коефіцієнтом 5,00. Нічия – 3,75.

Щодо голів, то "тотал більше 1,5" – 1,44, у той час як "тотал більше 2,5" – вже 2,37. Варто додати, що ставка "Колумбія виграє з перевагою у два чи більше голи" зросла з 3,00 до 3,50.

Автором голу, найбільш ймовірно, є колумбієць Рамадель Фалькао – коефіцієнт 2,37. А також його співвітчизник Карлос Бакка – 2,75. Серед японців найкращий показник в Юя Осако – 3,60.

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У PariMatch дещо вищий коефіцієнт на перемогу Японії – 6,00, у той час як на Колумбію майже такий, як і у попердніх букмекерів – 1,69. Нічия – 3,60.

Схожа ситуація і з кількістю забитих голів – "тотал більше 1,5" отримав 1,48, а "тотал більше 2,25" – 2,17. Традиційно більша ймовірність, що гол буде забито у другому таймі – 1,33, коефіцієнт на гол у першій 45-хвилинці – 1,53.

У "Фаворит" теж дещо більший коефіцієнт на перемогу Японії – 6,25. Перемога Колумбії – 1,64. Нічия – 3,75.

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Однак щодо кількості голів за матч, то коефіцієнти схожі – "тотал більше 1,5" – 1,42, а "тотал більше 2,5" – 2,35. При цьому "індивідуальний тотал більше 0,5 Колумбія" – 1,18, у той час як "індивідуальний тотал більше 0,5 Японія" – 1,76

Теги: Новини спорту Чемпіонат світу з футболу - 2018 ЧС 2018 – анонси та огляди матчів Чемпіонату світу з футболу 2018
Джерело: 24 Канал
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