Колумбієць божевільним ударом з 40 метрів зняв павутину з дальньої дев'ятки: відео

У колумбійській лізі у півфінальному матчі футболіст забив гол з 40 метрів.

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Результативний удар на рахунку 23-річного півзахисника "Медельіна" Ларрі Ангуло в матчі проти "Толіма".

На 48-й хвилині гравець взяв м'яч метрах у сорока від воріт і другим дотиком несподівано завдав потужного удару. М'яч потрапив у дальню дев'ятку, тому голкіпер гостей не зміг парирувати удар.

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Відзначимо, що матч завершився з рахунком 2:2. Незабаром команди чекає матч-відповідь.