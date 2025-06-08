Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters і CNN.

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Що відомо про замах на Мігеля Урібе

За даними Генеральної прокуратури Колумбії, 7 червня вдень у Мігеля Урібе двічі стріляли в районі Фонтібон в Боготі. Політик був поранений у голову та спину під час участі в передвиборчому заході.

На відео, які ширять у соцмережах, видно, як поліція та цивільні особи поспішно везуть сенатора швидкою до лікарні.

Генеральний прокурор Лус Адріана зазначив, що стан Урібе залишається стабільно критичним. Лікарі все ще борються за його життя.

Згодом стало відомо, що поліція заарештувала 15-річного підлітка, якого підозрюють у замаху на сенатора. Неповнолітній мав з собою пістолет Glock.

За попередніми даними, підліток вистрілив у спину сенатора близько 6 разів з відстані 1,5 метра, одна з куль потрапила в голову Урібе, також було поранено ще двох людей. Політик перебуває у лікарні. Нападника поранили охоронці Урібе і затримали правоохоронці.

У президента Колумбії опублікували заяву, в якій йдеться, що уряд "категорично та рішуче" відкидає насильницький напад і закликає до ретельного розслідування подій, що сталися. Сам президент Густаво Петро висловив співчуття родині сенатора у повідомленні у соцмережі Х.

Міністерство закордонних справ Колумбії назвало напад "прямим нападом на демократію, повагу до відмінностей та вільне здійснення політики в нашій країні". Воно закликало владу "повністю роз'яснити цей серйозний інцидент".

Мер Боготи Картам Галан зазначив, що Урібе отримує невідкладну допомогу, і що "вся лікарняна мережа" колумбійської столиці перебуває в стані готовності на випадок необхідності його транспортування.

Наразі достеменно невідомо, чи загинув сенатор після замаху на нього, чи ні.

Ким є Мігель Урібе

Мігель Урібе походить з відомої колумбійської політичної родини. Він є онуком Хуліо Сесара Турбая Аяли, який керував країною з 1978 по 1982 рік і помер у 2005 році.

Він є випускником Гарварду та увійшов до Сенату у 2022 році після кар'єри в місцевій політиці Боготи.

Політика ототожнюють із правим крилом колумбійської політики, який відстоює безпеку та іноземні інвестиції. Він також є членом опозиційної консервативної партії "Демократичний центр", заснованої колишнім тезком політика – президентом Колумбії Альваро Урібе. Ці двоє чоловіків не є родичами.

У жовтні 2024 року Мігель Урібе оголосив про свої наміри брати участь у президентських перегонах у 2026 році. Оскільки президентська кампанія все ще перебуває на ранній стадії, "Демократичний центр" ще не обрав свого офіційного кандидата.

Сенатор також закликав до жорсткої лінії проти незаконних збройних угруповань, що контролюють виробництво кокаїну. Він неодноразово попереджав, що Колумбія скочується до терору.

Цікаво, що мати самого Урібе, журналістка Діана Турбай, була вбита Медельїнським картелем Пабло Ескобара в 1991 році.