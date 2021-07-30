У журналі Колумбійського університету Одесу назвали російським містом – Голос Америки

У випуску журналу Інституту Гаррімана українське місто Одеса було презентоване, як російське. Помилка дуже обурила українців, але в установі вже пояснили таку тезу.

Таку обурливу помилку побачив постійний представник України в Організації Об'єднаних Націй Сергій Кислиця. Він вже написав звернення до президента Колумбійського університету.

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"Проблема полягає в тому, що Росія не шкодує грошей та ресурсів, щоб інфільтруватися в усі академічні, наукові, дослідницькі установи у США та інших країнах світу. Це для того, щоб насаджувати свій наратив", – запевнив Кислиця.

Стаття, у якій зазначилась така теза, історична. Директор Інституту Гаррімана Александр Кулі запевнив, що вони не мали наміру робити будь-які натяки на те, що Одеса була російським містом.

Помилку вже виправили. Аби повністю вичерпати інцидент, в Інституті Гаррімана планують провести окремий захід, присвячений Одесі, її культурі та історії.

Вакцинація від COVID-19 у США

Президент США Джо Байден заявив, що відтепер усі невакциновані федеральні службовці повинні носити маску та дотримуватися карантинних норм під час роботи. Також вони проходитимуть регулярне обстеження. Водночас Байден закликав всіх американців зробити щеплення.

Допомога Україні

Палата представників США схвалила законопроєкт, у якому, серед іншого, передбачено допомогу для України. Зокрема, на різні програми виділили понад 480 мільйонів доларів. На безпекову допомогу – 125 мільйонів.

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