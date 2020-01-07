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      Колядка за проїзд: кондуктор напідпитку організував "флешмоб" у тролейбусі – кумедне відео

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      Кумедний випадок у Харкові: кондуктор запропонував оплатити проїзд піснею / Колаж 24 каналу

      У Харкові кондуктор у стані "після свят" приймав оплату в тролейбусі "колядками". Щоправда, чомусь зміг згадати тільки слова російської пісні ВІА "Синя птаха" – "Там, гдє кльон шуміт".

      Кумедний випадок в одному з тролейбусів Харкова трапився на Різдво, 7 січня. Кондуктор відзначився незвичайною витівкою – запропонував оплатити проїзд піснею.

      Зверніть увагу, якими насправді мають бути колядки: тексти пісень українською мовою

      "У кого грошей немає – приймаються пісні. Тільки щось веселеньке – відразу кажу. І площадочка нехай підспівує, не соромиться!" – у такий спосіб веселий кондуктор намагався організувати для пасажирів тролейбуса "флешмоб". 

      Відео нестандартного "колядування" у соцмережі виклали очевидці події:

      Прикро, однак із "найвеселішого" кондуктор зміг пригадати тільки слова російської пісні "Там, гдє кльон шуміт".

      І кумедного: І так піде: у Росії дорожники вкотре показали свою винятковість – відео

      Найкращі різдвяні мультфільми: святкова підбірка для всієї родини
      сьогодні
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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Різдво Новини Харкова Курйозні новини
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