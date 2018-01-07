Весела коляда: 5 текстів колядок українською мовою

З давніх часів в Україні зберігся обряд колядування. Традиційно колядують на Різдво, 7 січня. Пропонуємо тексти українських колядок, які можна співати цілою родиною.

Древні українці колядували ще за язичництва, а з появою християнства обряд було приурочено до Різдва Христового. Тоді виникли нові релігійні колядки з біблійними образами.

Найдавнішою сучасною колядою вважають "Бог предвічний", що відома ще з 1780 року. Її колядують не лише в Україні, а й у Європі.

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П’ять текстів колядок українською мовою:

Бог ся рождає

Бог ся рождає, хто ж Го може знати

Ісус му імя, Марія Му мати!



Приспів:

Тут Ангели чудяться,

Рожденного бояться,

А віл стоїть трясеться,

Осел смутно пасеться.

Пастиріє клячуть,

В плоти Бога бачуть,

Тут-же, тут-же, тут-же, тут-же тут!



Марія Му Мати прекрасно співає,

А хор Ангельський їй допомагає!



Приспів.



Йосиф старенький колише Дитятко;

Люляй же, люляй, мале Отрочатко!



Приспів.



Тріє царіє к вертепу приходять,

Ливан і смирну, злато приносять.



Приспів.



А пастиріє к Ньому прибігають,

І яко царя своєго витають;



Приспів.



І ми днесь вірно к Ньому прибігаймо,

Рожденну Богу, хвалу, честь віддаймо



Приспів.

Небо і земля

Небо і земля (2) нині торжествують,

Ангели, люди (2) весело празднують.



Приспів:

Христос родився, Бог воплотився,

Ангели співають, Царіє витають,

Поклін віддають, пастиріє грають,

"Чудо, чудо!" повідають.



Во Вифлеємі (2) весела новина:

Пречиста Діва (2) породила Сина!



Слово Отчеє (2) взяло на ся тіло:

В темностях земних (2) сонце засвітило.



Ангели служать (2) свойому Королю

І во вертепі (2) творять Його волю.



Три славні царі (2) зі сходу приходять,

Ладан і смирну (2), золото приносять.



Царю і Богу (2) тоє офірують,

Пастирі людям (2) все розповідують.



І ми рожденну (2) Богу поклін даймо,

"Слава во вишних" (2) Йому заспіваймо.

Дивіться відео колядки "Небо і земля":

Нова радість стала

Нова радість стала, яка не бувала,

Над вертепом звізда ясна світлом засіяла.



Де Христос родився, з Діви воплотився,

Як чоловік пеленами убого оповився.



Пастушки з ягнятком перед тим дитятком

На колінця припадають, Царя-Бога вихваляють.



– Ой ти, Царю, Царю, небесний Владарю,

Даруй літа щасливії цього дому господарю.



Даруй господарю, даруй господині,

Даруй літа щасливії нашій славній Україні.

Дивіться відео колядки "Нова радість стала":

Бог предвічний

Бог предвічний народився!

Прийшов днесь із небес,

Щоб спасти люд свій весь,

І утішився.



В Вифлеємі народився,

Месія, Христос наш,

І Пан наш, для всіх нас,

Нам народився.



Слава Богу заспіваймо!

Честь Сину Божому

І Пану нашому,

Поклін віддаймо!

Дивіться відео колядки "Бог предвічний":

Добрий вечір тобі

Добрий вечір тобі, пане господарю, радуйся!

Ой радуйся, земле, Син Божий народився!



Застеляйте столи, та все килимами, радуйся!

Ой радуйся, земле, Син Божий народився!



Та кладіть калачі з ярої пшениці, радуйся!

Ой радуйся, земле, Син Божий народився!



Бо прийдуть до тебе три празники в гості, радуйся!

Ой радуйся, земле, Син Божий народився!



А той перший празник – Рождество Христове, радуйся!

Ой радуйся, земле, Син Божий народився!



А той другий празник – Святого Василя, радуйся!

Ой радуйся, земле, Син Божий народився!



А той третій празник – Святе Водохреща, радуйся!

Ой радуйся, земле, Син Божий народився!



Хай святкує з нами вся наша родина, радуйся!

Ой радуйся, земле, Син Божий народився!



Вся наша родина, славна Україна, радуйся!

Ой радуйся, земле, Син Божий народився!

Добрий вечір тобі (Інший варіант)

Добрий вечір тобі, пане господарю, радуйся!

Ой радуйся земле, Син Божий народився!



Ой у Вифлеємі сталася новина, радуйся!

Ой радуйся земле, Син Божий народився!



Там Діва Марія породила сина, радуйся!

Ой радуйся земле, Син Божий народився!



З віщунів пророків у віках прадавніх, радуйся!

Ой радуйся земле, Син Божий народився!



Він несе спасіння тим серцям, що вірять, радуйся!

Ой радуйся земле, Син Божий народився!



Син Божий народився!

Дивіться відео колядки Добрий вечір тобі: