Сьогодні багато людей політузують різні події, які відбуваються в Україні. Однак в Національному банку нічого екстраординарного, окрім відставки Якова Смолія, не відбулось.

Таку думку в ефірі 24 каналу озвучив заступник голови ради Національного банку України Василь Фурман. За його словами, заява від колективу НБУ про цькування і тиск йому не до кінця зрозуміла.

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"Зрозуміло, що ми можемо чути виступи деяких депутатів, ну і що? Вони були також і рік, і два роки назад. Якщо подивитись на США, наприклад, то я пам'ятаю, як президент Трамп постійно критикує Федеральну резервну систему або президент Туреччини постійно критикує Центральний банк", – сказав він.

Тобто центральні банки у світі проводять доволі консервативну політику і зрозуміло, що уряд хоче, щоб ця політика була зовсім іншою. Але в таких дискусіях народжується, зазвичай, істина. Зараз ця заява, відверто скажу, вона не до кінця зрозуміла,

– пояснив Фурман.

На запитання журналіста, хто опублікував цю заяву у соцмережі НБУ, якщо не всі погоджуються з цим, він відповів: "Ми дві різні вертикалі – є правління, а є рада Національного банку. Так, заява розміщена на законних засадах, це ніякі хакери не зламали і розмістили це. Але я сказав свою позицію, як українець. Зараз багато подій політизуються".

Про що йдеться в заяві НБУ