Приблизно 3 тижні Ukraїner досліджуватиме водні ресурси України. Медіапроєкт розповідатиме про ініціативи, які займаються збереженням ресурсів.

Варто прочитати Після війни постійно "накривало": ветеран поборов депресію та створив ІТ-компанію

Також команда розкаже про перспективи розвитку водного туризму. Результатом стане серія історій, реалізована у партнерстві зі Швейцарською агенцією розвитку та співробітництва.

Наша команда вчитиметься кермувати човном, проходити крізь шлюз та досліджувати, який потенціал має Дніпро для водних мандрівок,

– зазначачила Каріна Пілюгіна, продюсерка Ukraїner.

Вона також розповіла: "Ми ночуватимемо на яхті, а також – у мешканців міст і сіл по лінії нашого маршруту, щоб мати можливість зафіксувати різні стани природи та показати, яким є життя на прибережних територіях".

Крім історій про цікаві ініціативи, Ukraїner зніматиме road movie на човні та ділитиметься враженнями команди від мандрівки. Слідкувати за водною експедицією можна у сторіз в інстаграмі та на фейсбук-сторінці Ukraїner.

Команда Ukraїner вперше вирушила у подорож по Дніпру / Фото Юрія Стефаняка