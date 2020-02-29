Команда МВФ задоволена роботою в Україні, – представник Фонду
Постійний представник Міжнародного валютного фонду в Україні Йоста Люнгман заявив про істотний прогрес у домовленостях після поїздки команди експертів МВФ до України.
Зокрема, він виділив прогрес у домовленостях щодо економічних законодавчих змін, повідомляє "Інтерфакс".
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Я кажу про законодавчі ініціативи, спрямовані на підтримку зростання і забезпечення стабільності. Обговорення ще продовжиться у найближчі дні,
– зазначив Люнгман.
Що відомо про роботу нинішньої місії МВФ в Україні?Місія Міжнародного валютоного фонду під головуванням його очільника Рона ван Родена розпочала свою роботу в Україні ще 20 лютого. Одне з основних завдань – укладання розширеної трирічної програми фінансування, технічна домовленість щодо якої вже досягнута.
У Національному банку вже запевнили, що Україна виконала більшість вимог щодо нової програми. Загалом робота вже добігає кінця, після чого МВФ має винести програму на розгляд ради директорів.
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