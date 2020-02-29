10:42
29 лют 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Дизайн Афіша Auto Освіта Likar Сім'я Покер Інвестиції
      more
      АТАКА РОСІЇ НА ТУРЕЧЧИНУ В СИРІЇ КОРОНАВІРУС COVID-19
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Бердимухамедов заборонив коронавірус. Штучний інтелект Путіна
      Вєсті Кремля
      22:44, 28 лютого
      Вєсті.UA: Тимошенко рятує світ. Милованов заразився коронавірусною експертністю
      Вєсті.UA
      21:19, 28 лютого
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      АТАКА РОСІЇ НА ТУРЕЧЧИНУ В СИРІЇ КОРОНАВІРУС COVID-19

      Команда МВФ задоволена роботою в Україні, – представник Фонду

      - Читать новость на русском
      Люнгман: В обговоренні законодовчих ініціатив в Україні досягли значного прогресу / ua.news

      Постійний представник Міжнародного валютного фонду в Україні Йоста Люнгман заявив про істотний прогрес у домовленостях після поїздки команди експертів МВФ до України.

      Зокрема, він виділив прогрес у домовленостях щодо економічних законодавчих змін, повідомляє "Інтерфакс".

      Цікаво: Україні потрібно 20 років зростання, щоб досягти рівня Польщі, – представник МВФ

      Я кажу про законодавчі ініціативи, спрямовані на підтримку зростання і забезпечення стабільності. Обговорення ще продовжиться у найближчі дні,
      – зазначив Люнгман.

      Що відомо про роботу нинішньої місії МВФ в Україні?Місія Міжнародного валютоного фонду під головуванням його очільника Рона ван Родена розпочала свою роботу в Україні ще 20 лютого. Одне з основних завдань – укладання розширеної трирічної програми фінансування, технічна домовленість щодо якої вже досягнута.

      У Національному банку вже запевнили, що Україна виконала більшість вимог щодо нової програми. Загалом робота вже добігає кінця, після чого МВФ має винести програму на розгляд ради директорів.

      Коронавірус з Китаю: останні новини
      сьогодні
      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини України МВФ
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 08:40 Мінцифра придумала проблему і знайшла її вирішення
      Олекса Коба
      сьогодні , 08:01 Іпотека в Україні: скільки переплачуємо, яка ставка і чого чекати у 2020
      Юлія Поскробок
      28 лютого , 10:00 Дмитро Феліксов, Concert.ua: про кризи, перемоги та шоу MONATIK на Олімпійському
      Рузана Ємельянова
      28 лютого , 11:07 Міфи про інвестиції на фондовому ринку
      28 лютого , 16:16 Чим здивували електрокаміни на міжнародній виставці KIFF 2020
      Соня Волошин
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити
      • 1 Нажміть на у своєму браузері
      • 2 Після цього

        “На Початковий екран

      Читай новини на 24 навіть без інтернету!

      Залиште відгук