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      Команда українського боксера Дерев'янченка виграла торги по бою з Кулкаєм

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      Команда українського боксера Дерев'янченка виграла торги
      Команда українського боксера Дерев'янченка виграла торги / fightspace.ru

      Промоутери українського боксера Сергія Дерев'янченка виграли торги по бою з еквадоро-німецьким атлетом Джеком Кулкаєм. Бій повинен відбутися на початку весни.

      Промоутерська компанія Di Bella Entertainment, яка веде справи українського боксера, виграла торги по організації бою, повідомляє Luckypunch.net.

      Читайте також: Український боксер Дерев’янченко не зумів виграти титул чемпіона світу за версією IBF

      На торгах, які пройшли у вівторок у штаб-квартирі IBF в Нью-Джерсі, Лу Ді Белла запропонував суму 425 515 доларів, в той час, як компанія AGON sport (представники німецького боксера) дали 397 713 доларів.

      Таким чином, поєдинок за звання претендента на пояс чемпіона світу за версією Міжнародної федерації боксу пройде на початку весни в США, а не в Німеччині, як того хотіли представники німця.

      Нагадаємо, що пояс IBF американець Даніель Джейкобс завоював саме в бою з українцем Дерев'янченком, перемігши його роздільним рішенням суддів – 113:114, 115:112, 115:112. Якщо Сергій переможе Кулкая, то зможе знову спробувати завоювати титул.

      Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24

      Теги: Спорт Бокс
      Джерело: 24 Канал
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