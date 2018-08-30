Команда українського тренера вийшла в груповий етап Ліги Європи

Казахстанська "Астана" під керівництвом українського тренера Романа Григорчука перемогла АПОЕЛ та вийшла в груповий етап Ліги Європи.

"Астана" відіграла мінімальну поразку у першому матчі від АПОЕЛа (0:1) в основний час, а потім поступово перевела справу до серії пенальті.

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У серії післяматчевих пенальті влучнішими виявились гравці "Астани", а ось кіпріоти реалізували лише один з п'яти пенальті, що дозволило команді Романа Григорчука пройти в груповий етап Ліги Європи.

"Астана" – АПОЕЛ 1:0 (0:1) (пен. 2:1)

Гол: Енріке, 16

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