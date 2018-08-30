Команда українського тренера вийшла в груповий етап Ліги Європи
Казахстанська "Астана" під керівництвом українського тренера Романа Григорчука перемогла АПОЕЛ та вийшла в груповий етап Ліги Європи.
"Астана" відіграла мінімальну поразку у першому матчі від АПОЕЛа (0:1) в основний час, а потім поступово перевела справу до серії пенальті.
Читайте також: "Зоря" програла "РБ Лейпциг" та вилетіла з Ліги Європи
У серії післяматчевих пенальті влучнішими виявились гравці "Астани", а ось кіпріоти реалізували лише один з п'яти пенальті, що дозволило команді Романа Григорчука пройти в груповий етап Ліги Європи.
"Астана" – АПОЕЛ 1:0 (0:1) (пен. 2:1)
Гол: Енріке, 16
Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі
Олімпіада 2012. Live! Україна стала 14-ю у медальному заліку, у нас 6 золотих нагород13 серпня 2012 , 08:00
Відео бою Ломаченко – Лінарес13 травня , 06:44
Роналдо планує придбати "Реал" з Вальядоліда28 серпня , 14:31
Баскетболісти "Х'юстона" капітулювали перед "Ютою"3 грудня 2013 , 10:48
Чемпіонський почерк. "Рома" - "Болонья" - 5:0. ВІДЕО29 вересня 2013 , 23:48
ФФУ: Матчі збірних можуть приймати лише Київ та Львів, про єврокубки не йдеться15 травня 2014 , 13:08