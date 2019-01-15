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      Команда Усика зустрінеться з промоутером Джошуа, щоб обговорити наступний бій

      94 Читать новость на русском
      Цього тижня буде вирішено, з ким битиметься Усик
      Цього тижня буде вирішено, з ким битиметься Усик / boxingscene.com

      Промоутер абсолютного чемпіона світу у важкій вазі Олександра Усика (16-0, 12 КО) Олександр Красюк цього тижня зустрінеться з главою компанії Matchrоom Boxing Едді Хірном, щоб обговорити наступний поєдинок українця.

      Як повідомляє Boxing Scene, Усик продовжує насолоджуватися часом зі своєю сім'єю і на цей момент немає ніяких переговорів.

      Читайте також: Британський промоутер заінтригував наступним суперником Усика

      За інформацією видання, у Красюка на цьому тижні запланована зустріч з Хірном, де вони й обговорять наступний бій українця. Саме під час цієї зустрічі буде вирішено, чи переходить Олександр у суперважку вагу.

      Нагадаємо, що промоутер чемпіона світу у суперважкій вазі Ентоні Джоуша британець Едді Хірн заявив, що в українця Усика є два варіанти розвитку кар'єри. Він анонсував зустріч з Красюком у Нью-Йорку, де й буде вирішено, з ким боксуватиме Олександр.

      Теги: Спорт Бокс Олександр Усик
      Джерело: 24 Канал
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