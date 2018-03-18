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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ВИБОРИ В РОСІЇ 2018 НАДІЯ САВЧЕНКО ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Команда "Загорецька Людмила Степанівна" зізналися, на честь кого назвали команду

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Команда
Команда "Загорецька Людмила Степанівна" зізналися, на честь кого назвали команду / Фото з відкритих джерел

Зірки гумористичного шоу "Ліга сміху", команда "Загорецька Людмила Степанівна" вперше розповіли, в честь кого назвали команду.

За словами учасників, прототипом їхньої команди стала реальна жінка. Щоправда, її прізвище хлопці трохи змінили. Про це хлопці розповіли в ефірі "Світське життя".

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"Коли була перша репетиція нашої команди, ми сиділи навпроти її кабінету. Ми там змінили трошки прізвище, щоб не ламати долю людині. Людмила Степанівна її звати. Вона була не Загорецька, а Закалюжна. Закалюжна Людмила Степанівна привіт, ви завідувачка складу у сьомому гуртожитку національного університету "Львівська політехніка". Вам вітання. На вашу честь була названа наша команда. Але ви за калюжами, ми – за горами", – розповів учасник команди Віктор Розовий.

Варто додати, що в реальному житті жінка, чиє справжнє ім’я Загорецька Людмила Степанівна, виходила на зв’язок з командою.

"Вона нам казала: "Чому на сцені ви, а Загорецька – я". Ми виступали тут у Львові. Вона прийшла і влаштувала невеличкий скандал", – пригадав Розовий.

Теги: LifeStyle
Джерело: 24 Канал
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