Команда Зеленського хоче ввести загальне декларування: що це таке та кого омине

У команді новообраного президента Володимира Зеленського підготували законопроект про введення загального декларування доходів українців.

Про те, кого стосуватимуться нововведення розповів юрист, експерт у питаннях податкової і фінансової політики комнди Зеленського Данило Гетьманцев в інтерв'ю "Цензор. НЕТ".

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За його словами, українці не знають, скільки платять державі.

Ми не чіпатимемо тільки тих, хто отримує доходи від держави. Скажімо, пенсіонерів. Загальне декларування – це та фішка, яка дозволить нам підходити по-європейськи до питання. Не тільки вимагати від держави, а й від себе. Ось ви знаєте, скільки у цьому місяці заплатили державі? Зазвичай людям важко відповісти на це питання. Ви не відчуваєте, "скільки" вам коштує держава,

– заявив він.

Гетьманцев підтримав проведення податкової амністії в Україні, яка стосуватиметься "всіх, але не чиновників", тому що вони "вже давно вивели свої капітали та подають електронні декларації".



Данило Гетьманцев та Володимир Зеленський

Він навів приклад Аргентини, де у 2016 році прийшов новий президент Маурісіо Макрі, провів амністію капіталу та закликав повернути гроші в країну. Це дозволило вивести 117 мільярдів доларів, не тільки в грошах, але і в інших активах. На його думку, амністувати потрібно не тільки капітал, але й нерухомість, яка є в Україні та за кордоном, інші цінності.

Він також уточнив, що в проекті закону записано, що на доходи, отримані злочинним шляхом, амністія не поширюється.

Якщо якийсь умовний корупціонер скористається амністією, а потім буде доведено, що він є злочинцем, гроші будуть конфісковані. За кримінальним кодексом,

– підсумував Гетьманцев.



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