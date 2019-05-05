Команда Зеленського хоче ввести загальне декларування: що це таке та кого омине
У команді новообраного президента Володимира Зеленського підготували законопроект про введення загального декларування доходів українців.
Про те, кого стосуватимуться нововведення розповів юрист, експерт у питаннях податкової і фінансової політики комнди Зеленського Данило Гетьманцев в інтерв'ю "Цензор. НЕТ".
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За його словами, українці не знають, скільки платять державі.
Ми не чіпатимемо тільки тих, хто отримує доходи від держави. Скажімо, пенсіонерів. Загальне декларування – це та фішка, яка дозволить нам підходити по-європейськи до питання. Не тільки вимагати від держави, а й від себе. Ось ви знаєте, скільки у цьому місяці заплатили державі? Зазвичай людям важко відповісти на це питання. Ви не відчуваєте, "скільки" вам коштує держава,
– заявив він.
Гетьманцев підтримав проведення податкової амністії в Україні, яка стосуватиметься "всіх, але не чиновників", тому що вони "вже давно вивели свої капітали та подають електронні декларації".
Данило Гетьманцев та Володимир Зеленський
Він навів приклад Аргентини, де у 2016 році прийшов новий президент Маурісіо Макрі, провів амністію капіталу та закликав повернути гроші в країну. Це дозволило вивести 117 мільярдів доларів, не тільки в грошах, але і в інших активах. На його думку, амністувати потрібно не тільки капітал, але й нерухомість, яка є в Україні та за кордоном, інші цінності.
Він також уточнив, що в проекті закону записано, що на доходи, отримані злочинним шляхом, амністія не поширюється.
Якщо якийсь умовний корупціонер скористається амністією, а потім буде доведено, що він є злочинцем, гроші будуть конфісковані. За кримінальним кодексом,
– підсумував Гетьманцев.
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