20:23
5 трав 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ІНАВГУРАЦІЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО МОВНЕ ПИТАННЯ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Росії підсунули несправжнього Путіна. Депутати РФ поїхали на заробітки
      Вєсті Кремля
      19:25, 4 травня
      Вєсті.UA. Жир: Олег Винник допоможе Зеленському. Гроші Коломойського для Ляшка
      Вєсті.UA
      18:48, 4 травня
      Чому екологічна електростанція засипала навколишні села радіоактивним попелом: розслідування
      ЦРУ
      12:12, 26 квітня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати все: Татуювання для всіх
      Згадати все
      23:20, 3 травня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ІНАВГУРАЦІЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО МОВНЕ ПИТАННЯ

      Команда Зеленського хоче ввести загальне декларування: що це таке та кого омине

      6339 Читать новость на русском
      Володимир Зеленський
      Володимир Зеленський / Getty image

      У команді новообраного президента Володимира Зеленського підготували законопроект про введення загального декларування доходів українців.

      Про те, кого стосуватимуться нововведення розповів юрист, експерт у питаннях податкової і фінансової політики комнди Зеленського Данило Гетьманцев в інтерв'ю "Цензор. НЕТ".

      Читайте також: Є два шляхи, – Кравчук дав Зеленському пораду щодо Донбасу

      За його словами, українці не знають, скільки платять державі.

      Ми не чіпатимемо тільки тих, хто отримує доходи від держави. Скажімо, пенсіонерів. Загальне декларування – це та фішка, яка дозволить нам підходити по-європейськи до питання. Не тільки вимагати від держави, а й від себе. Ось ви знаєте, скільки у цьому місяці заплатили державі? Зазвичай людям важко відповісти на це питання. Ви не відчуваєте, "скільки" вам коштує держава,
      – заявив він.

      Гетьманцев підтримав проведення податкової амністії в Україні, яка стосуватиметься "всіх, але не чиновників", тому що вони "вже давно вивели свої капітали та подають електронні декларації".

      Гетьманцев Зеленський
      Данило Гетьманцев  та Володимир Зеленський

      Він навів приклад Аргентини, де у 2016 році прийшов новий президент Маурісіо Макрі, провів амністію капіталу та закликав повернути гроші в країну. Це дозволило вивести 117 мільярдів доларів, не тільки в грошах, але і в інших активах. На його думку, амністувати потрібно не тільки капітал, але й нерухомість, яка є в Україні та за кордоном, інші цінності.

      Він також уточнив, що в проекті закону записано, що на доходи, отримані злочинним шляхом, амністія не поширюється.

      Якщо якийсь умовний корупціонер скористається амністією, а потім буде доведено, що він є злочинцем, гроші будуть конфісковані. За кримінальним кодексом,
      – підсумував Гетьманцев.

      гетьманцев зеленський вибори інавгурація
      Що обіцяє Володимир Зеленський

      blog_ava
      Зеленський проти легалізації зброї: ветеран АТО звернувся до майбутнього президента
      сьогодні
      3090
      Теги: Новини України Гроші е-декларування Володимир Зеленський
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Найсмішніші меми тижня: "золота" цибуля, розплющений язик Путіна і флешмоб Арії Старк
      сьогодні , 20:00 Найсмішніші меми тижня: "золота" цибуля, розплющений язик Путіна і флешмоб Арії Старк
      309
      Деталі пожежі на Рівненській АЕС, негода в Україні та курйози на інавгурації – топ-5 відео тижня
      сьогодні , 19:30 Деталі пожежі на Рівненській АЕС, негода в Україні та курйози на інавгурації – топ-5 відео тижня
      240
      Українська політика: нові партії та "авгієві конюшні"
      сьогодні , 19:00 Українська політика: нові партії та "авгієві конюшні"
      Катерина Одарченко 479
      Выдача паспортов РФ украинцам: чем это грозит и как действовать новой власти
      сьогодні , 16:07 Выдача паспортов РФ украинцам: чем это грозит и как действовать новой власти
      Злой Одессит 1068
      Зеленський проти легалізації зброї: ветеран АТО звернувся до майбутнього президента
      сьогодні , 14:00 Зеленський проти легалізації зброї: ветеран АТО звернувся до майбутнього президента
      Леонід Остальцев 3090
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      Екологічна катастрофа в окупованому Криму: назвали причину забруднення
       30 серпня 2018 , 19:15
      Charlie Hebdo створив дотепну карикатуру про скандал з офшорами
      5 квітня 2016 , 13:58
      Хавбек збірної України ювелірним голом не врятував Ференцварош від поразки головному конкуренту за чемпіонство Угорщини
       16 грудня 2018 , 23:40
      Скільки коштує підготовка авто до літнього сезону
       4 квітня , 19:10
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук