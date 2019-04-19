Команда Зеленського: хто ці люди і що про них відомо

Кандидат у президенти Володимир Зеленський нарешті представив свою команду, члени якої відповідають за різні напрямки політики. У разі перемоги шоумена на президентських виборах ці люди увійдуть в його адміністрацію і можуть очолити важливі державні посади.

За словами Зеленського, представлені ним люди не є кандидатами на посади міністрів. Вони підуть з ним в Адміністрацію Президента за умови виграшу на виборах. Окрім того, кандидат наголосив, що вони пройдуть перевірки, і хто з них виявиться найкращим, той і зможе претендувати на ту чи іншу посаду.

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Журналісти 24 каналу з'ясували, хто ці 20 людей з команди Зеленського, які посади обіймали у минулому та який рівень їх компетентності у заявлених сферах.

Команда Зеленського: список

Сергій Бабак



Його напрям у команді Зеленського – освіта і наука

Бабак – директор освітніх програм Українського інституту майбутнього. Раніше керував Науково-технічним центром новітніх технологій Національної академії наук України та був членом Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти.

Виступає за суттєве реформування системи освіти в Україні.

Бабак потрапив у конфуз через незнання математики під час передвиборчої кампанії Зеленського. Так, він назвав "абсолютно реальними" розрахунки одного з експертів штабу, який переконував, що для забезпечення зарплат вчителям на рівні 4 тисяч доларів на місяць вистачить тільки 200 мільйонів доларів на рік. Згодом команда Зеленського визнала помилковість цих розрахунків.

Руслан Рябошапка



У команді Зеленського відповідатиме за антикорупційну та правоохоронну політику

За освітою він юрист, колишній заступник міністра юстиції України. У 2016 році Рябошапка був обраний членом Національної агенції з питань запобігання корупції, але через конфлікт з главою НАЗК Наталією Корчак у червні 2017 року подав у відставку.

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У 2013-2014 роках був керівником Департаменту аналізу антикорупційної політики у неурядовій організації "Transparency International Україна".

Рябошапка розповів, що стратегія команди Зеленського у подоланні корупції базується на трьох принципах:

Виявляти корупцію. Люди, які повідомлятимуть, будуть захищені від переслідування і заохочені. Запобігати корупції. Переведення більшості послуг в електронний формат, що дасть змогу людям безперешкодно контактувати з чиновниками, відтак унеможливити ризик корупції. Також прибрати можливості красти на держпідприємствах. Карати за корупцію. Мають бути вироки для топ-корупціонерів.

Євген Комаровський



Радник Зеленського із питань медицини

Відомий український лікар-педіатр, кандидат медичних наук та ведучий телепередачі "Школа доктора Комаровського". У 2006 році відкрив власний медичний центр "Клініком".

Комаровський назвав дві основні проблеми в охороні здоров’я, до вирішення яких зобов’язаний підключитися президент: вакцинація проти кору, дифтерії, поліомієліту та катастрофічний дефіцит медичних кадрів.

У серпні 2018 року лікар потрапив у скандал та отримав чималий шквал критики від українців. Так, на одному з телеканалів він заявив, що заради припинення війни на Донбасі готовий поїхати на риболовлю з президентом РФ Володимиром Путіним і там про все домовитися.

Іван Апаршин



Його напрям у команді Зеленського – безпека та оборона

Професійний військовий, працював у Міністерстві оборони за керівництва Анатолія Гриценка. Саме Апаршина Гриценко хотів призначити майбутнім міністром оборони у разі обрання президентом та порадив його Зеленському як фахівця в оборонній сфері.

Працював на офіцерських посадах у Генштабі Збройних сил України та в Міноборони. Зокрема, був директором департаменту воєнної політики та стратегічного планування Міноборони, працював у секретаріаті Кабінету Міністрів. За часів президентства Януковича Апаршин був начальником управління експертизи у сфері безпеки і оборони Секретаріату уряду.

У 2014 році Апаршин входив у першу десятку списку "Громадянської позиції" на парламентських виборах.

Він переконаний, що "Українське військо має бути професійне та добровільне, посилене сучасною системою територіальної оборони та активно діючим резервом".

Денис Монастирський



Відповідатиме у команді Зеленського за правоохоронну систему

Монастирський є експертом програми реформування правоохоронної та судової систем "Українського інституту майбутнього" та колишнім помічником народного депутата Антона Геращенка.

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Раніше працював у Хмельницькому університеті управління та права, де займався питаннями законотворчості та наукових експертиз.

Протягом останніх чотирьох років залучений до реформування правоохоронних органів. Також був членом комісії з проведення конкурсу на обрання керівництва Державного бюро розслідувань.

У 2012 році Денис Монастирський став переможцем Національного конкурсу "Волонтер року".

Галина Янченко



Молода експертка з антикорупційної політики і діджитал-рішень для держави

Вона є головою Ради громадського контролю НАБУ і засновницею ГО "Антикорупційний штаб". Раніше працювала аналітиком громадської організації "Центр протидії корупції". Навчалася у Києво-Могилянській академії на соціолога.

У 2014-2015 роках була обрана депутаткою Київської міської ради від "Демократичного Альянсу". Займалася питаннями прозорості процедур Київради, протидією корупції та зловживанням у сфері землекористування.

Руслан Стефанчук



Відповідатиме за законотворчість

Ідеолог виборчої програми Зеленського, відповідає за реформування державних і правових інституцій та за законопроектну роботу. У коментарі ЗМІ він розповідав, що познайомився з лідером "95 Кварталу" ще в студентські роки, коли обоє грали в КВН.

Стефанчук – доктор юридичних наук, адвокат, член-кореспондент Національної академії правових наук України, працював заступником головного редактора юридичного журналу "Право України".

До приходу у команду Зеленсього, Стефанчук займався виключно науковою діяльністю, працював у Хмельницькому університеті управління та в Національній академії прокуратури України.

Юрист також розповів про основні напрями в законотворчості, яким команда Зеленського приділятиме найбільшу увагу. Зокрема, вони вивчають досвід країн із розвинутими демократіями, розробляють документи, що допоможуть запровадити в Україні народовладдя та працюють над законами про референдум, народне вето, податкову систему тощо.

Іван Баканов



Керівник штабу Зеленського

Голова партії "Слуга народу", керівник штабу Зеленського, у разі перемоги на виборах буде представником президента у Верховній Раді.

44-річний Баканов – юрист за освітою, бізнесмен, з 2013 року є керівником "Студії Квартал-95". Із Зеленським дружить ще з дитинства, адже також родом з Кривого Рогу.

Нещодавно Баканов супроводжував Зеленського під час зустрічі з президентом Франції Еммануелем Макроном.

Дмитро Разумков



У команді Зеленського відповідає за питання внутрішньої політики

35-річний Разумков – політтехнолог, спікер штабу кандидата у президенти, представляє його позицію на всіх каналах та політичних шоу, керуючий партнер та директор компанії політичного консалтингу "Ukrainian Politconsulting Group".

Разумков є старшим сином покійного першого помічника екс-президента Леоніда Кучми Олександра Разумкова. Політичну кар'єру він розпочинав у "Партії регіонів" – у 2006 у 22-річному віці входив до молодіжного крила політсили яке називалося "Молоді регіони". Проте, після перемоги Януковича на виборах у 2010 році, вийшов з партії. У 2010-2014 роках працював із Сергієм Тігіпком.

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Політттехнолого публічно принципово говорить російською мовою, аби показати Росії-агресору, що "в Україні не ущемляють права російськомовних і їх не потрібно захищати". Також переконаний, що питання мови не на часі, поки в Україні триває війна.

Дмитро Разумков по батьку має рідного брата Гліба. Він народився у цивільному шлюбі Олександра Разумкова та головної редакторки "Дзеркало тижня" Юлії Мостової. Згодом, Гліба всиновив політик Анатолій Гриценко, який одружився з Мостовою у 2003 році.

Олександр Данилюк



Відповідає за економічний напрямок у команді Зеленського

Його напрямок – економіка, міжнародні відносини, фінансова та банківська політика. Є радником Зеленського у передвиборчій кампанії.

За освітою Данилюк інженер-електрик та фінансист. Очолює Координаційний центр з упровадження економічних реформ.

Був радником президента Януковича. У 2015-2016, після Революції Гідності, став членом команди Петра Порошенка, а згодом – заступником голови Адміністрації президента України. У 2016-2018 – міністр фінансів в уряді Гройсмана. Найвідомішим моментом роботи Данилюка на посаді міністра фінансів стала його участь у націоналізації "Приватбанку".

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На посаді міністра він також успішно домовлявся з МВФ, реформував митницю, звільнив скандального голову ДФС Романа Насірова. Звільнення з посади міністра йому "забезпечив" конфлікт з Володимиром Гройсманом – вони по-різному бачили боротьбу з корупцією. Сам Данилюк запевняв, що в уряді на нього шалено тиснули.

Данилюк безпосередньо брав участь у підтримці антикорупційних реформ, зокрема розробці законопроекту про Національне антикорупційне бюро, запуск Національної агенції з питань запобігання корупції та впровадження електронних декларацій.

Сергій Іонушас



Увійшов у команду Зеленського як експерт з питань правосуддя

Іонушас – адвокат, директор юридичної фірми "Гелеон", яка співпрацювала зі студією "Квартал 95", член Асоціації правників і Асоціації адвокатів України.

Він спеціалізується на захисті авторських прав та промислової власності. Тому часто співпрацює з телеканалами, ЗМІ, рекламними агентствами, виробниками продуктів, алкоголю і ліків.

Ірина Венедіктова



У команді кандидата в президенти відповідає за реформи у судовій системі

Венедіктова є завідувачкою кафедри цивільно-правових відносин Харківського національного універститету імені Каразіна, професор, доктор юридичних наук.

У 2015 році вона подавала свою кандидатуру на посаду судді Верховного суду України. Але провалила участь в конкурсі, отримавши бал "менше мінімально допустимого".

Вона обіцяє, що всі вакансії у судах будуть швидко і якісно заповнені. Буде перезавантажена Вища кваліфікаційна комісія суддів, люди там будуть проходити відбір на професійність і доброчесність. Також хоче запровадити інститут мирових суддів та суд присяжних.

Данило Гетманцев



Його напрям – фінанси та оподаткування

Гетманцев – адвокат, президент юридичної компанії Jurimex, член європейської асоціації податкових професорів, президент Асоціації податкових радників і професор Київського національного університету імені Тараса Шевченка. У 2018 році увійшов до числа 100 найкращих юристів України.

У 2016 році він подавався на посаду судді в оновлений Верховний суд, але не пройшов конкурс.

Окрім того, Гетманцев є одним із співзасновників ТОВ "М.С.Л." – оператора національних лотерей, на діяльність якого накладені санкції РНБО. Компанія підозрюється у фінансуванні тероризму, працює на окупованих територіях, а за даними Youcontrol має податковий борг у понад 2,5 мільйона гривень.

Вікторія Страхова



У команді кандидата відповідає за банківську діяльність

Вона працювала корпоративним секретарем "Приватбанку" після його націоналізації. Дівчина підтримувала звіт компанії Kroll, у якому йдеться про виведення коштів з установи його колишніми власниками Ігорем Коломойським та Генадієм Боголюбовим. З банку звільнилася зі скандалом, а причиною став конфлікт з членами спостережної ради банку.

Страхова також працювала проектним менеджером в Національній раді реформ.

Михайло Федорів



Відповідає за діджиталізацію

Є керівником із питань діджиталізації "Зе-команди". Зокрема, відповідає за розвиток соціальних мереж – Telegram-каналу, Instagram та Facebook-спільноти, YouTube-каналів. Саме вони забезпечили Зеленському активність та підтримку серед молоді.

Він пропонує впроваджувати цифрову систему на державному рівні – відцифрувати ID-картки, медицину, сферу податків і бізнесу та спростити всі бюрократичні процедури. Також виступає за голосування в інтернеті.

Олександр Мережко



Експерт з питань міжнародних відносин та народовладдя

Доктор юридичних наук, професор, завідує кафедрою права в Київському національному лінгвістичному університеті та працює в аналітичному центрі Інституту прямої демократії.

Мережко брав участь у конкурсі до Вищого антикорупційного суду. Раніше також викладав у Краківській академії імені Анджея Фрича Моджевського та в Люблінському католицькому університеті Іоанна Павла ІІ.

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Член команди Зеленського у своїй статті "Хто несе відповідальність за Голодомор?" вважає Україну відповідальною за цю трагедію 1932−1933 років. Тому, саме вона має відшкодовувати матеріальну і моральну шкоду постраждалим, а їхні нащадки повинні отримати право на зменшення комунальних платежів.

Окрім того, Мережко неоднозначно висловлювався і щодо української мови. У статті "Сон розуму: український націоналізм як ідеологія" йдеться, що українська мова як мова державна стає інструментом репресії щодо тих, хто говорить і думає російською чи іншою мовами.

Олег Бондаренко



Очолює напрямок екологічної політики у команді Зеленського

Бондаренко – юрист, голова правління ГО "Всеукраїнська організація "Зелений Фонд. Подолання гуманітарних та екологічних катастроф". Ця організація мала конфлікт із "Гаврилівськими курчатами" через можливе забруднення повітря і землі у селі, де розміщене виробництво.

Він займається захистом інтересів громадян, що постраждали внаслідок екологічних катастроф і груповими позовами по захисту українців в екологічних спорах.

Марина Бардіна



Відповідає за реалізацію політики рівних прав та можливостей жінок і чоловіків

Написала низку наукових статей про гендерну рівність. Вона є аспіранткою кафедри соціології Києво-Могилянської академії, була учасницею програми "Молодь змінить Україну" Фонду Богана Гаврилишина у 2015 році, де вивчала місцеве самоврядування Австрії.

Бардіна – співзасновниця ГО "Час рівності" та помічниця на платній основі народного депутата Сергія Лещенка, який також підтримує Зеленського.

Сергій Кальченко



Його напрям – виборче законодавство, європейські стандарти у сфері прав людини

Кальченко є асоційованим партнером юридичної компанії Hillmont Partners, де курує практику Європейського суду з прав людини. Останні роки був юридичним консультантом Ради Європи у сфері верховенства права та діяльності, пов'язаної з виборами в СНД.

Саме Кальченка пов'язують з тим, що він домігся, аби суд скасував заборону на в'їзд до України актору серіалу "Свати" Федору Добронравову.

Андрій Герус



У команді кандидата у президенти відповідає за напрямки енергетики, житлово-комунальних послуг та антимонопольне регулювання

Герус є виконавчим директором ТОВ "Конкорд Капітал". У серпні 2014 року був призначений членом Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. Влітку 2015 року звільнився за власним бажанням. У НКРЕКП виступав проти закупівлі трансформаторів, вироблених на підприємстві Костянтина Григоришина, який у той час був партнером президента Порошенка.

Наразі він очолює Асоціацію споживачів електроенергії, до якої входять великі підприємства. Є лобістом зниження тарифу для промисловості.

Також, Герус активно виступає проти існування схеми збагачення Ріната Ахметова за формулою "Роттердам плюс". Під час Революції Гідності навіть координував акції протесту під житловим комплексом "One Hyde Park", де розташована квартира олігарха в Лондоні.