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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 РЕЗУЛЬТАТИ ВИБОРІВ ПРЕЗИДЕНТА 2019
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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 РЕЗУЛЬТАТИ ВИБОРІВ ПРЕЗИДЕНТА 2019

      Команда Зеленського сама себе загнала в інституційну пастку, – експерт

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      Дебати допоможуть виборцям зробити правильний вибір
      Дебати допоможуть виборцям зробити правильний вибір / 24 канал

      Запропонувавши провести дебати на НСК "Олімпійський", команда Зеленського випадково дала можливість Петрові Порошенку зайти на свою територію.

      Таку думку 24 каналу висловив політолог, глава центру "Ейдос" Віктор Таран.

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      Команда Зеленського поставила інформаційний блок і не запускали Порошенка до свого електорату, якого вони загнали в Youtube, Instagram, Telegram, куди президент не міг достукатись. І тут вони випадково його запустили на свою територію. Звісно, він цим скористається,
      – зазначає Віктор Таран.

      Водночас, Таран зауважує – коли команда Зеленського пропонувала такий формат дебатів, то була переконана – Порошенко відмовиться. Таким чином вони зможуть уникнути дебатів, пояснюючи це тим, що опонент злякався. Натомість позиція Петра Порошенка – "добре, я йду на дебати" – повністю поламала хід їхнього дискурсу. Ба більше, вона ставить Володимира Зеленського в незручну ситуацію, адже дебати тривають три години віч-на-віч. Це зовсім інший рівень дискусії: не можна хайпити та хохмити 3 години.

      Порошенко вперше за багато часу отримав можливість прорвати інформаційну блокаду і достукатись до електорату, який живе в рамках. Варто згадати такий термін як вікно Овертона, це коли людей заганяють в певну парадигму з якої неможливо вийти, бо вони не бачать виходу. Тож, Петро Порошенко має можливість достукатись до цього електорату, зокрема, до жителів південного сходу, центральної України та інших регіонів, які його не бачили. Зокрема, вийти на екрани "Інтера" та того ж "1+1", глядачі яких або взагалі його не бачили, або лише в негативному контексті,
      – додає експерт.

      Крім того, Віктор Таран вважає, що Петро Порошенко має можливість донести до глядачів певні альтернативні думки. Він отримав можливість вийти до глядачів з позитивною повісткою дня.

      "Взявши участь у дебатах, Порошенко, по-перше, зможе зайти в інформаційний простір, по-друге, зменшити радикалізм, який навколо нього навіювали канали та ті, хто за ними стоять. По-третє, свої тези він зможе перетягнути від прийнятних до розумних, а потім від зрозумілих до популярних, а від популярних до політичних тобто тих, які сприймаються. Таким чином він отримав вікно можливостей, якого в нього не було", – переконаний Віктор Таран.

      підтримка кандидаів, вибори президента, явка виборців

       

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      Автор: Ірина Поліщук
      Теги: Новини України Новини політики Володимир Зеленський Петро Порошенко Президентські вибори 2019 Дебати Зеленського з Порошенком
      Джерело: 24 канал
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