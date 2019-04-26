Команда Зеленського відповіла на незручні питання журналістів програми "Схеми"

Президентські перегони закінчилися, українці обрали собі нового президента. І хоча офіційних результатів ЦВК ще немає, за даними екзит-полу, шоумен Володимир Зеленський отримав прихильність щонайменше 73% виборців. Проте за всю свою президентську кампанію він не провів жодної великої прес-конференції, тож, у суспільства є чимало питань.

Журналісти програми "Схеми" побували за лаштунками штабу кандидата і поставили питання, що хвилюють країну, самому Зеленському і його найближчим соратникам.

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Володимир Зеленський

​– Пане Володимире, чи плануєте ви приводити до влади соратників Януковича?

– Про що ви зараз кажете? Яких соратників Януковича?

– Що ви думаєте про Андрія Портнова? (колишній заступник голови Адміністрації президента України в часи Віктора Януковича, – 24 канал).

– Я зараз думаю про інших людей, вибачте.

На цьому розмова з майбутнім президентом завершилася. Проте журналісти програми "Схеми" з'ясували, що за кілька днів до того, 16 квітня, у самому центрі Києва в одному місці зустрілися одразу декілька людей з команди Зеленського. Новим неофіційним місцем зустрічі став будинок біля Маріїнського парку на вулиці Грушевського.



У будинку на вулиці Грушевського знімальна група помітила представників Зеленського

Руслан Рябошапка

Серед присутніх були, зокрема, екс-заступник міністра юстиції України, а тепер – представник команди Зеленського Руслан Рябошапка. Проте, помітивши камеру, він залишив будівлю через бічний вихід – за допомогою місцевого охоронця. Він не відповів на жодне питання журналістів, пояснивши це тим, що попереду ще вибори.



Руслан Рябошапка

​У будинку, з якого вийшов Рябошапка, серед інших розташована і квартира Тімура Міндіча. Це бізнес-партнер самого Зеленського по "Кварталу 95", а також соратник олігарха Ігоря Коломойського. А ще, за інформацією журналістів програми "Бігус.Інфо", там розташована квартира і самого Володимира Зеленського, записана на одну із його компаній.

Тож чому зустріч відбувається в будинку на вулиці Грушевського, тоді як офіційний штаб кандидата Зеленського розташований в іншій частині Києва? Відвідувачі мали різні версії.

Андрій Герус

Наприклад, голова Асоціації споживачів енергетики та комунальних послуг Андрій Герус неохоче, але все ж підтвердив журналістам факт самої зустрічі й навіть назвав приблизну кількість її учасників. За його словами, їх було до 20 людей. Щодо мети зборів, Герус повідомив, що вони обговорювали основні ідеї.

Вікторія Страхова

А от колишня корпоративна секретарка націоналізованого "Приватбанку", яка наразі є фінансовою експерткою, вирішила не уточнювати, у якій квартирі ця зустріч відбулася.



Вікторія Страхова

– Чому саме це місце зустрічі?

​– Така пропозиція була одного з членів команди, тому вирішили зустрітись тут.

– Це в когось на квартирі?

– Я сама не знаю. Ми просто команда однодумців, яка хоче проговорити певні питання.

Сергій Бабак та Ірина Венедіктова

Ще двоє учасників тієї зустрічі – Сергій Бабак та Ірина Венедіктова – переконували журналістів, що прийшли до Маріїнського парку, щоб попити каву.



Сергій Бабак та Ірина Венедіктова

​Сергій Бабак у команді Зеленського опікується питаннями освіти, а Ірина Венедіктова – екс-кандидатка до Верховного суду, тепер – радниця з правових питань.

Олександр Данилюк

На питання щодо зустрічі колишній міністр фінансів за президента Порошенка, а тепер член команди Зеленського Олександр Данилюк взагалі відповів, що це його особиста справа. Однак, він відзначив, що на зустрічі був присутній і юрист команди Зеленського та особистий адвокат Ігоря Коломойського Андрій Богдан.

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Та вже згодом Данилюк розповів, що команда зібралась там, щоб їхні розмови ніхто не прослухав. Дивно, але інший член команди Володимира Зеленського – експерт Українського інституту майбутнього Денис Монастирський – взагалі заперечив будь-яку зустріч.

Зрештою вже через два дні більшість відвідувачів будинку на вулиці Грушевського завітали на телеканал "1+1", де Володимир Зеленський робив презентацію своєї команди.

Незручні запитання для "Зе команди"

Володимир Зеленський не має політичного минулого. А його погляди на різні теми не відомі широкому загалу. Крім того, до виборів він не провів жодної великої прес-конференції для журналістів. Тому "Схеми" спробували поставити питання йому і членам його команди питання на різні теми.

Наприклад, про непублічний візит юриста команди Зеленського й адвоката Коломойського Андрія Богдана до Конституційного суду – де він, схоже, мав зустріч із головою суду Станіславом Шевчуком.



Андрій Богдан та Станіслав Шевчук

​Зустріч відбулася напередодні засідання, на якому суд міг вирішити долю закону "Про очищення влади" – і визнати люстрацію неконституційною. Як виявили "Схеми", впливовий соратник Зеленського Андрій Богдан сам потрапив під обмеження люстраційного закону і не може працювати на державній службі до 2024 року.

Адже він двічі обіймав посаду урядового уповноваженого з питань антикорупційної політики за часів президентства Віктора Януковича. А після оприлюднення журналістського матеріалу суд відклав розгляд цієї справи.

​Про те, як свою причетність пояснив сам Андрій Богдан та як на це відреагував Володимир Зеленський – дивіться у програмі.