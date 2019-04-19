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      ПРИВАТБАНК ДЕБАТИ ЗЕЛЕНСЬКОГО І ПОРОШЕНКА ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
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      ПРИВАТБАНК ДЕБАТИ ЗЕЛЕНСЬКОГО І ПОРОШЕНКА ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019

      Команда Зеленського виявилася більш готовою до цього сценарію, – експерт про дебати на стадіоні

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      На НСК "Олімпійському" 19 квітня відбулися дебати між кандидатами у президенти Володимиром Зеленським і Петром Порошенком. Вони були доволі емоційними та неочікуваними, проте виборці побачили політиків звичайними людьми, без завчених текстів та посмішок.

      Таку думку висловив політичний експерт, колишній глава Адміністрації Президента Олег Рибачук у прямому ефірі 24 каналу.

      Читайте також: Дебати Зеленського і Порошенка: головні цитати кандидатів у президенти

      ЗЕкоманда виявилася більш готовою до цих дебатів

      – На цих дебатах було повторено більшість питань, які ставили у Facebook. І це точно передбачала команда Зеленського, тому вони виявилися більш готовими до такого сценарію. Команда Зеленського напередодні звернулася до людей з проханням про питання і там були емоційні речі, про які говорило все суспільство. Тому виявилося, що ЗЕкоманда була готова до дебатів такої форми.

      – А Порошенкові потрібно було вийти з цієї "трамвайної колії" і спробувати дебатувати по-іншому. Але тим не менше, персональних образ, які звучали раніше в ефірі "1+1", не було. Тут кандидати тримали президентський рівень дебатів.

      – Отож, перша фізична дуель кандидатів у президенти відбувалася так, що за неї було не соромно. Це був іспит, який українська еліта витримала. Треба прагнути, щоб в парламенті були такі ж дискусії.

      – Хто на цих дебатах переміг? На мою думку, спочатку впевненість у перемозі була у команді президента. Але після цих дебатів не відчувалася перевага Порошенка над Зеленським. Можна сказати, що Зеленський не впав, як в нок-дауні, тому більше оцінку, ніж очікувалося, отримав шоумен.

      Порошенкові не вистачало часу, щоб відповісти на питання, а Зеленський закінчував раніше

      – В Зеленського це було гарне відчуття, тому що це сприймається краще. Це гарна риса. А в Порошенка його багатослівність була викликана тим, що його ніхто ніколи за часи президентства не модерував. Він вперше з цим зіткнувся. Натомість Зеленський постійно питав дозволу, чи можна йому говорити, хоча під час ефіру на "1+1" він перебивав чинного президента. Але тут балагану не було.

      Читайте також: Як пройшли дебати Порошенка і Зеленського на "Олімпійському": фото і відео

      – Порошенко реально "бикував", він був емоційнішим за Зеленського. Він взагалі не контролює свої емоції. І хоч вони стояли поруч, але тримали рівень дискусії. Це не режисура. Виборці хотіли побачити звичайних людей, без завчених текстів та посмішками, і те, як політики реагують на несподівані речі. Вони побачили емоції живих людей.

      Чи міг би Зеленський запросити Порошенка в радники, якщо виграє вибори?

      – В Сполучених штатах Америці президенти один-одного "рвуть", але продовжують працювати, навіть виступають якимись послами. Випадкові люди президентами не стають, за них голосують мільйони виборців.

      – Я думаю, що ваш прогноз таки збудеться, Зеленський буде сидіти з попередніми президентами і обговорювати важливі речі. Це перспективний шлях розвитку української політики.

      Чому дебати відбулися на НСК "Олімпійському"?До другого туру виборів, які відбудуться 21 квітня, пройшов Володимир Зеленський (30,24%) і чинний український гарант Петро Порошенко (15,95%). Після оголошення результатів екзит-полів першого туру виборів Порошенко викликав Зеленського на дебати. За деякий час останній зняв відеоролик, у якому вже він викликав президента на дебати та висунув кілька умов, однією з яких є проведення заходу на стадіоні "Олімпійський". Порошенко, зі свого боку, на це погодився, заявивши у відеовідповіді: "Стадіон, так стадіон".

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      Теги: Новини України Новини політики Петро Порошенко Дебати Зеленського і Порошенка Володимир Зеленський Президентські вибори 2019 Порошенко і Зеленський
      Джерело: 24 канал
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