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Команди та вболівальники фіналу Ліги Чемпіонів виїжджають з України

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Вболівальники фіналу Ліги Чемпіонів виїжджають з України
Вболівальники фіналу Ліги Чемпіонів виїжджають з України / Прес-служба ДПСУ

Державна прикордонна служба України інформує, що співробітники ДПСУ загалом зустріли та оформили майже 25 тисяч вболівальників фіналу Ліги Чемпіонів УЄФА, при цьому лише за останню добу – 15 тисяч осіб.

Про це повідомляє прес-служба ДПСУ.

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"Основний потік традиційно припадав на столичні аеропорти. Однак непоодиноке прибуття громадян також фіксувалися в аеропортах Львова, Одеси, Харкова та Івано-Франківська й через пункти пропуску на кордоні з країнами ЄС", – йдеться у повідомленні.

У ДПСУ наголошують, що кожному іноземцю прикордонники дарували флаєр англійською та іспанською мовами "із корисною інформацією на час перебування на території України".

Крім того, до зустрічі іноземних вболівальників були підготовлені 26 повітряних, 51 автомобільних та 53 залізничних пунктів пропуску.

Для забезпечення прикордонного контролю в основних пунктах пропуску одночасно було залучено 800 прикордонників. Також близько 600 військовослужбовців – знаходились у резерві. Крім того, на чергуванні знаходились близько 100 інструкторів-прикордонників із службовими собаками, 15 з яких – у столичному аеропорту "Бориспіль",
– зазначає прес-служба.

Зазначається, що футбольні команди іспанського "Реал Мадриду" та англійського "Ліверпуля" через авіаційні пункти пропуску також вже залишили територію України.

Нагадаємо, 26 травня в Києві відбувся фінал Ліги чемпіонів. За результатами матчу легендарна команда "Реал Мадрид" здобула перемогу над "Ліверпулем".

Теги: Новини України Подорожі Ліга чемпіонів Новини Києва
Джерело: 24 Канал
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