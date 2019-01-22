Команди українців Леня та Михайлюка розгромно програли в НБА: відео

Команди українських баскетболістів Святослава Михайлюка і Олексія Леня провели матчі в рамках регулярного чемпіонату НБА. "Атланта" в домашньому матчі поступилася "Орландо", а "Лейкерс" програли "Голден Стейт".

"Атланта" – "Орландо" 103:122 (31:28, 26:32, 21:31, 25:31)

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Лень провів на паркеті 14 хвилин і за цей час встиг набрати лише 2 очки. Також на його рахунку 4 підбирання та 1 передача.

Сама гра завершилася переконливою перемогою "Орландо" (122:103). У наступному матчі "Атланта" зіграє проти "Чикаго Буллз". Гра відбудеться 24 січня.

Відеоогляд матчу Атланта – Орландо



"Лейкерс" – "Голден Стейт" 111:130 (24:29, 31:36, 25:45, 31:20)

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Михайлюк зіграв у цьому матчі трохи більше 19 хвилин і за цей час встиг набрати 5 очок. Також на його рахунку 3 підбирання та 2 передачі.

Зусиль Михайлюка не вистачило "Лейкерс" для перемоги, які розгромно поступилися супернику. У наступному матчі "Лейкерс" зіграє проти "Міннесоти". Гра відбудеться 23 січня.

Відеоогляд матчу Лейкерс – Голден Стейт

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