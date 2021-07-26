Військовослужбовця спіймали "на гарячому", коли той вкотре продавав статус учасника бойових дій. Проти нього відкрили кримінальне провадження.

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"Послугами" командира скористалися декілька десятків людей

Командир роти продавав статус УБД ще з жовтня 2020 року. Точну кількість тих, хто купив собі статус встановлюють, однак наразі таких людей уже декілька десятків. Усі вони за документами перебувають в зоні Операції об'єднаних сил, але насправді – вдома.



Хабарника затримали "на гарячому"

Затримали військовослужбовця, коли один із підлеглих намагався домовитися з ним про те, щоб за документами він перебував на фронті, але насправді залишався вдома.



Командир роти продавав статус УДО за 40 тисяч гривень

Що загрожує хабарнику

Проти військового уже розпочали досудове слідство за статтею про вимагання та одержання неправомірної вигоди. Йому загрожує від 5 до 10 років ув'язнення з конфіскацією майна та забороною обіймати певні посади терміном до 3 років.



Затримання військовослужбовця у Новомосковську