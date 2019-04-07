Команду 24 каналу нагородили за об'єктивне висвітлення подій на Сході: відео

За звитягу, вірність та об'єктивне висвітлення подій на Сході командувач Операції Об'єднаних сил Сергій Наєв нагородив воєнних кореспондентів та операторів і всю команду 24 каналу.

Воєнкорів Олексія Годзенка та Євгена Назаренка нагороджено відзнаками "Козацький хрест" першого ступеня, а операторів Павла Миронюка та Тимура Калієва медалями "За звитягу та вірність".

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Символічно, нагородження відбулось на горі Карачун, бо саме звідти українські телеканали мовлять на територію Донбасу, в тому числі, і окуповану. Командувач ООС подякував працівникам ЗМІ, які працюють у зоні бойових дій.



Воєнкор 24 каналу Олексій Годзенко



Нагороди для 24 каналу



Командувач ООС Сергій Наєв

Наша правда – вона цілковита. Ворог перекручує інформацію, він дає її хибною. Українці звикли до демократії. Вони пишаються нашим демократичним сталим розвитком. У нас неправда не пройде. Український глядач, громадянин він завжди помітить, коли буде неправда,

– наголосив командувач ООС Сергій Наєв.

Відео: коментар Сергія Наєва

Матеріали воєнкора Олексія Годзенка читайте тут.

Матеріали воєнкора Євгена Назаренка читайте тут.