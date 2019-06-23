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      ДМИТРО ТИМЧУК АНТИРОСІЙСЬКІ ПРОТЕСТИ У ГРУЗІЇ ДАРІЯ ЛУК'ЯНЕНКО
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      Командувач ССО розповів, чому військові дії – не найбільша небезпека для України

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      Завдання ворога – розхитати країну зсередини, – Луньов
      Завдання ворога – розхитати країну зсередини, – Луньов / Радіо Свобода

      Найбільші ризики для України розташовані не на суші чи у морі. Ворог намагається діяти всередині України – і це він може зробити без військових втручань.

      Інформаційна загроза є основною для країни, про це розповів командувач Сил спеціальних операцій ЗС України, генерал-лейтенан Ігор Луньов в інтерв’ю "Радіо Свобода".

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      Луньов зазначає, що розхитати країну зсередини без введення чужої армії є завданням противника. Саме тому ССО слідкують і за цією небезпекою.

      Ми здатні за його "почерком" визначити, звідки він працює – з Ростова, Донецька, Луганська чи Севастополя. Знаємо навіть розпорядок їхньої праці. У суботу та неділю, скажімо, вони відпочивають. Напередодні знакових дат – активізуються,
      – пояснив він.

      Завдання ССО – спостерігати за спланованим тривалим інформаційним впливом, який ворог прямовує на підрив обороноздатності України. Однак інформаційними операціями ССО займаються виключно в рамках проведення військової операції.

      Луньов зазначає, що процес інформаційної протидії перебуває на межі компетенції різних відомств. Саме тому необхідна централізація.

      "Головне управління розвідки Міністерства оборони, Служба безпеки України, Служба зовнішньої розвідки, Міністерство інформаційної політики – всі вони у рамках своїх повноважень мають відпрацьовувати єдиним механізмом. Як всередині України, так і поза нею", – додав командувач ССО.

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      Теги: Новини України Збройні сили України Україна – Росія Російська пропаганда Війна на Донбасі Новини політики Операція Об'єднаних сил
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