У пятницю, 25 листопада, Центр стратегічних комунікацій опублікував відео для російських військових, що "приходять до тями" та розуміють наслідки відправлення на війну. В організації зазначили, що це є офіційним зверненням українського командування Збройних Сил до путінських солдатів.

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Як окупанти можуть пришвидшити закінчення війни

Очевидно, що поразка Росії не за горами та війна проти України закінчить повним фіаском для Путіна. Однак солдати ворожої армії можуть пришвидшити цей процес та просто таки здатися у полон. У збройних Силах запевнили, що зі загарбниками поводитимуться належним чином.

Водночас ті, хто здаються у полон, не знають правил війни, відомих як міжнародне гуманітарне право. Але вони внесені в програму нашого військового вишколу,

– зазначили в ЗСУ.

У ролику від офіційного командування нашої армії детально розповіли, які права мають російські солдати після здачі у полон, який статус вони набувають та констатували, що українські вояки гідно поводитимуть з бранцями, які вирішили скласти зброю.

Що буде з російськими військовими після їхньої здачі у полон: дивіться відео