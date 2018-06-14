Комаровський назвав топ-7 корисних каш для дитини

Лікар Євген Комаровський розповів, які каші принесуть найбільше користі для дитини.

На корисність каші впливає у чому її варити – воді чи молоці, йдеться на сайті лікаря.

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Найкориснішою для малюків буде гречана каша. Вона збагачена залізом, білком та клітковиною.

Вівсяна каша посідає друге місце. Корисність цієї крупи багато залежить від її обробки, тому варто обирати пластівці, які потрібно варити, а не заливати окропом.

Комаровський говорить про користь перловки, вона збагачена великої кількістю клітковини, остання речовина здатна добре очищувати кишечник людини. Щоб вона принесла максимум користі перловку потрібно замочити на ніч у воді і потім уже готувати на плиті.



Перлова каша

На четвертому та п’ятому місці пшоно та кукурудзяна каша відповідно.

Лікар зазначив, що білий очищений рис не приносить жодної користі, тому варто купувати бурий неочищений рис, у якому містяться мікроелементи, білок та клітковина.

Сьоме місце посідає унікальна крупа – лляне насіння.

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