Грудне вигодовування – дуже важливий процес для дитини, це є першою підтримкою у позаутробному житті маляти.

Дитячий лікар Євген Комаровський пояснив, чи корисне грудне вигодовування після року, йдеться на офіційному сайті.

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Він вважає, що після того, як дитині виповнився рік, мама виконала свій материнський борг щодо вигодовування на 100%.



Грудне вигодовування після року

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) наполегливо рекомендує мамам годувати дітей до 2 років і, можливо, навіть довше. Все через те, що у країнах з низьким рівнем гігієни тривале грудне вигодовування багаторазово зменшує ризик підчепити дитиною шлунково-кишковою інфекцією. Тобто у таких країнах, де ця інфекція загрожує життю дітей, грудне вигодовування дітей після року дуже корисне і рятує мільйони дитячих життів.

Але якщо жінка живе у країні з адекватним рівнем гігієни, то у цьому випадку рекомендації ВООЗ не працюють. Залишається головний показник – задоволення мами й дитини.

Якщо вам подобається – продовжуйте годувати малюка, не подобається, втомилися, хочете виспатися – тоді припиняйте.



Грудне вигодовування після року

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