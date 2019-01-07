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      Комаровський пояснив, чому не можна проводити парові інгаляції

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      Комаровський пояснив, чому не можна проводити парові інгаляції
      Комаровський пояснив, чому не можна проводити парові інгаляції / Фото з вільних джерел

      Дитячий лікар Євген Комаровський зазначає, що суть парової інгаляції – застосування гарячої пари. Та чи безпечні такі процедури для дітей?

      Про це він пише на сторінці в Instagram.

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      Парові інгаляції застосовуються як за допомогою спеціальних парових інгаляторів, так і всякими різними народними методами, тобто, коли людина дихає над парою з овочів, які зварені у каструлі.

       
      Лікар Євген Комаровський
      Моє ставлення до парових інгаляцій різко негативне. Я бачив у своєму житті таку кількість опіків і дихальних шляхів, і взагалі серйозних опіків дітей, які пов'язані з тим, що на них перевернули каструльку ”.

      Він вважає, що батьків потрібно суворо карати за те, що дозволили дітям робити парові інгаляції. Все тому, що чим молодша дитина, тим небезпечніше парові інгаляції.

      Лікар назвав дві основні причини, чому ці процедури є небезпечними:

      1) існує ризик опіку;

      Комаровський назвав дві основні причини, чому парові інгаляції є небезпечними:
      Комаровський назвав дві основні причини, чому парові інгаляції є небезпечними:

      2)під дією гарячої пари, слиз, який засох у дихальних шляхах, набухає і може перекривати дихальні шляхи, і дитина починає задихатися.Тому що у дитини слабкий кашельний поштовх і вона не може позбутися від цього слизу.

      Тому Комаровський порадив не проводити парові інгаляції, натомість потрібно проконсультуватися з медиком.

      Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

      Теги: Здоров'я Діти Лікування Лікар Євген Комаровський
      Джерело: 24 Канал
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