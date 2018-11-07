Комаровський пояснив, коли дітям потрібно герметизувати зуби

Діти, які ще не навчилися доглядати за порожниною рота та чистити зуби, мають більше шансів розвитку карієсу. Та щоб цього уникнути, лікарі вдаються до простої процедури – герметизації зубів.

Про це пише лікар Євген Комаровський на особистому сайті.

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Герметизація або запечатування зубів – це спосіб зміцнення постійних зубів.

Коли у дитини з’являються постійні зуби (5-6 років), то вони зазвичай мають тонку емаль. У цей час в дитини є проблеми із гігієною рота, тобто, вона ретельно чистити зуби не вміє. Через це виникає проблема. Після появи перших постійних зубів існує досить високий ризик розвитку карієсу.



Постійні зуби мають тонку емаль

Для профілактики карієсу використовують спеціальний розчин, який складається з кальцію та фосфору. Ним обробляють перші постійні зуби.

Цей розчин діє певний час і після цього стирається. Та поки цей час настане, дитина навчиться доглядати за ротовою порожниною. Комаровський зазначив, що цю процедуру можна провести повторно.

Лікар зазначив, що такий метод ефективним у профілактиці карієсу.



Герметизувати потрібно перші постійні зуби дітей

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