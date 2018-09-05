Комаровський пояснив, у яких випадках потрібно загартовувати горло

Інколи після вживання холодних напоїв у дитини чи дорослого можуть виникати неприємні відчуття та проблеми зі здоров’ям.

Лікар Євген Комаровський зазначив, що не завжди дитині потрібно загартовувати горло.

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Якщо під час контакту з холодним у людини виникають проблеми, то варто задуматися про загартовування.



Коли потрібно загартовувати горло

Лікар пояснює, що загартовувати своє горло потрібно у двох випадках:

– виникнення проблем зі здоров'ям (біль, дискомфорт, розвиток запальних процесів) після поїдання холодного.

– наявність хронічного тонзиліту.

Якщо ж у людини не має проблем із вживанням холодних напоїв, то загартовування горла не потрібно.



Загартовування горла