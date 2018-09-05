Комаровський пояснив, у яких випадках потрібно загартовувати горло
Інколи після вживання холодних напоїв у дитини чи дорослого можуть виникати неприємні відчуття та проблеми зі здоров’ям.
Лікар Євген Комаровський зазначив, що не завжди дитині потрібно загартовувати горло.
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Якщо під час контакту з холодним у людини виникають проблеми, то варто задуматися про загартовування.
Коли потрібно загартовувати горло
Лікар пояснює, що загартовувати своє горло потрібно у двох випадках:
– виникнення проблем зі здоров'ям (біль, дискомфорт, розвиток запальних процесів) після поїдання холодного.
– наявність хронічного тонзиліту.
Якщо ж у людини не має проблем із вживанням холодних напоїв, то загартовування горла не потрібно.
Загартовування горла
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