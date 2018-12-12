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      Комаровський пояснив, у яких випадках варто загартовувати дитину

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      У яких випадках варто загартовувати дитину
      У яких випадках варто загартовувати дитину / Фото з вільних джерел

      Загартовування – чудовий спосіб адаптувати свій організм до умов навколишнього середовища. Та чи буде корисним загартовування для дитини до року?

      Про це говорить дитячий лікар Євген Комаровський на особистому сайті.

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      Батьки повинні розуміти, що коли дитина самостійно лізе у холодну воду і при цьому усміхається, то вона це робить усвідомлено. Малюк отримує від цього задоволення. У цьому немає нічого страшного, це природно.

      Завдання батьків – створювати умови, коли дитина контактує з вітром, холодною водою, снігом.

      Лікар зазначає, що останнім часом набуло популярності реалізовувати програми загартовування, які близькі до екстремізму. Вони роблять це не тому, що у дітей є така потреба, а власній потребі сфотографувати це та поділитися цими світлинами у соцмережах.

      Загартовування дитини
      Загартовування дитини

      Євген Комаровський підкреслює, що загартовувати дитину на показ не варто. Якщо малюку хочеться залізти у холодну воду, то не варто сприймати це як щось неправильне. Батькам потрібно заохочувати це. Але загартовувати дитину через батьківську ініціативу, не варто.

      Висновок лікаря: загартовувати дитину можна тоді, коли вона сама проявляє ініціативу.

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      Теги: Здоров'я Діти Лікар Євген Комаровський
      Джерело: Здоров'я 24
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