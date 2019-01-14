Комаровський пояснив, як правильно мити голову немовляті

Через те, що дитина до року перебуває постійно у шапочці, шкіра голови потіє від перегріву. Саме тому завдання батьків – змити піт та шкірні виділення.

Про це пише дитячий лікар Євген Комаровський на особистому сайті.

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Це спосіб гігієнічного догляду за шкірою голови, до того ж, щоденного догляду, який ми здійснюємо під час купання. Якщо ж батьки привчать дитину до цієї процедури з перших тижнів життя, то проблем із миттям волосся у старшому віці не виникне.

Як часто потрібно мити голову немовляті

Перш за все потрібно враховувати індивідуальні особливості волосся дитини.

Лікар Євген Комаровський “ Чим волосся товстіше і грубше, тим рідше вони потребують миття. Якщо ми візьмемо волосся середньої товщини і густоти, то миття два, максимум три рази в тиждень, абсолютно достатньо. ”

Як правильно мити голову немовляті

Все залежить від місця, де ви купаєте дитину. Це маленька ванна, то голова у нього знаходиться вище рівня води, і головне при цьому - добре зволожити волосся. Якщо ж ви купаєте малюка у великій ванні, то це відбувається автоматично - з води у немовляти зазвичай стирчать тільки ніс і очі, особливо якщо він плаває в спеціальній шапочці або колі для голови.



Як правильно мити голову немовляті

Таким чином уже зроблений перший крок – волосся змочили. Після цього потрібно мийний засіб вилити у руку мами або батька і намилювати нею голову дитини. При цьому варто одразу масажувати шкіру голови.

Лікар Євген Комаровський “ Масаж шкіри голови, поливання теплою водичкою виконується практично з народження. Третій крок - то поливання теплою водичкою та ретельне змиття мийного засобу. Для цього використовується тепла проточна вода: поливаємо з глечика, якщо купаємо в маленькій ванні, і користуємося душем, якщо миємося в великий, або тим же глечиком, набравши в нього попередньо з ванни чисту теплу воду. ”

Комаровський переконує, що попри дуже тонку шкірку на джерельці, мити голову новонародженому потрібно, батькам не варто боятися того, що вони можуть його пошкодити.

Якщо у дитини немає волосся на голові, її все одно потрібно мити.

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