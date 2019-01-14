Комаровський пояснив, як правильно мити голову немовляті
Через те, що дитина до року перебуває постійно у шапочці, шкіра голови потіє від перегріву. Саме тому завдання батьків – змити піт та шкірні виділення.
Про це пише дитячий лікар Євген Комаровський на особистому сайті.
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Це спосіб гігієнічного догляду за шкірою голови, до того ж, щоденного догляду, який ми здійснюємо під час купання. Якщо ж батьки привчать дитину до цієї процедури з перших тижнів життя, то проблем із миттям волосся у старшому віці не виникне.
Як часто потрібно мити голову немовляті
Перш за все потрібно враховувати індивідуальні особливості волосся дитини.
Як правильно мити голову немовляті
Все залежить від місця, де ви купаєте дитину. Це маленька ванна, то голова у нього знаходиться вище рівня води, і головне при цьому - добре зволожити волосся. Якщо ж ви купаєте малюка у великій ванні, то це відбувається автоматично - з води у немовляти зазвичай стирчать тільки ніс і очі, особливо якщо він плаває в спеціальній шапочці або колі для голови.
Як правильно мити голову немовляті
Таким чином уже зроблений перший крок – волосся змочили. Після цього потрібно мийний засіб вилити у руку мами або батька і намилювати нею голову дитини. При цьому варто одразу масажувати шкіру голови.
Комаровський переконує, що попри дуже тонку шкірку на джерельці, мити голову новонародженому потрібно, батькам не варто боятися того, що вони можуть його пошкодити.
Якщо у дитини немає волосся на голові, її все одно потрібно мити.
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