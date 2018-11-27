Комаровський пояснив, як вберегти дітей від небезпечного вірусу

Всім відомо, що діти набагато складніше переносять багато хвороб, особливо небезпечними для них є кишкові інфекції. Одна з таких загроз – ротавірус.

Про це пише дитячий лікар Євген Комаровський в Instagram.

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Ротавірус також називають кишковим грипом. Цією інфекцією можуть захворіти у будь-яку пору року. Збудники вірусу зустрічаються всюди, незалежно від оточення, більш того, вони дуже стійкі в зовнішньому середовищі. Для зараження дитини необхідно отримати 10 вірусних частинок, у той час як інфікована людина виділяє їх мільярдами.

Найбільш небезпечна інфекція для дітей до 5 років.

Ліків проти вірусу не існують, можна лише ліквідувати симптоми. Діти до 5 років можуть кілька разів підхопити вірус, що збільшує ризики для здоров’я. Інфекція спричиняє блювоту, діарею, підвищення температури.



Як вберегти дітей від небезпечного вірусу

Щоб уникнути зараження ротавірусом дитину необхідно вакцинувати.

Ротавірусна вакцина – це краплі для перорального застосування, тому батькам не потрібно турбуватися за додаткове навантаження ін'єкцій для свого малюка.

Комаровський зазначив, що необхідно 3 дози вакцини: першу необхідно зробити до 3-х місяців і завершити вакцинацію до 6 місяців. Вакцинація допомагає формувати колективний імунітет, а значить, значно знижується шанс захворіти на ротавірус у дітей і дорослих.

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