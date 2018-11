Комаровський пояснив, як вберегти дітей від небезпечного вірусу

Дети малого возраста тяжелее переносят многие болезни. Особенно подвержена риску чувствительная кишечная система. Одна из угроз для нее - ротавирус, который также называют «кишечным гриппом». Важно понимать, что это не сезонная инфекция, заболеть ею можно в любое время года. Заразиться ротавирусом легко – возбудители встречаются везде, независимо от окружения, более того, они очень стойкие во внешней среде. Для заражения ребенку достаточно получить 10 вирусных частиц, в то время как инфицированный человек выделяет их миллиардами. Иммунитет не вырабатывается даже после нескольких эпизодов болезни. ⠀ Заболеть ротавирусной инфекцией могут и взрослые, но наиболее опасна она для детей до 5 лет. К сожалению, лекарства от ротавируса сейчас не существует, и врачи могут только лечить симптомы. При этом дети до 5 лет могут переболеть ротавирусом от 2 до 5 раз, что значительно повышает риски для здоровья. Инфекция вызывает непрекращающуюся рвоту, диарею, повышение температуры. Все это ведет к обезвоживанию – главной опасности для организма крохи. Помимо угроз, подстерегающих в период заболевания, у малышей могут развиться серьезные последствия от ротавируса. ⠀ Важно знать, что ваш ребенок может избежать ротавируса с помощью обычной вакцинации. При этом родители могут не беспокоиться за дополнительную нагрузку инъекций для своего малыша – ротавирусная вакцина – это капли для перорального применения. Всего требуется 3 дозы вакцины: первую необходимо сделать до 3-х месяцев и завершить вакцинацию до 6 месяцев. Вакцинация помогает формировать коллективный иммунитет – а значит, значительно снижается шанс заболеть ротавирусом у детей и взрослых. ⠀ Эпидемия ротавируса в Краснодарском крае – яркий пример того, к чему приводит отказ от вакцинации.

