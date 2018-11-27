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      Комаровський пояснив, як вберегти дітей від небезпечного вірусу

      1468 Читать новость на русском
      Комаровський пояснив, як вберегти дітей від небезпечного вірусу
      Комаровський пояснив, як вберегти дітей від небезпечного вірусу / blog.chocchildrens.org

      Всім відомо, що діти набагато складніше переносять багато хвороб, особливо небезпечними для них є кишкові інфекції. Одна з таких загроз – ротавірус.

      Про це пише дитячий лікар Євген Комаровський в Instagram.

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      Ротавірус також називають кишковим грипом. Цією інфекцією можуть захворіти у будь-яку пору року. Збудники вірусу зустрічаються всюди, незалежно від оточення, більш того, вони дуже стійкі в зовнішньому середовищі. Для зараження дитини необхідно отримати 10 вірусних частинок, у той час як інфікована людина виділяє їх мільярдами.

      Найбільш небезпечна інфекція для дітей до 5 років.

      Ліків проти вірусу не існують, можна лише ліквідувати симптоми. Діти до 5 років можуть кілька разів підхопити вірус, що збільшує ризики для здоров’я. Інфекція спричиняє блювоту, діарею, підвищення температури.

      Як вберегти дітей від небезпечного вірусу
      Як вберегти дітей від небезпечного вірусу

      Щоб уникнути зараження ротавірусом дитину необхідно вакцинувати.

      Ротавірусна вакцина – це краплі для перорального застосування, тому батькам не потрібно турбуватися за додаткове навантаження ін'єкцій для свого малюка.

      Комаровський зазначив, що необхідно 3 дози вакцини: першу необхідно зробити до 3-х місяців і завершити вакцинацію до 6 місяців. Вакцинація допомагає формувати колективний імунітет, а значить, значно знижується шанс захворіти на ротавірус у дітей і дорослих.

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Дети малого возраста тяжелее переносят многие болезни. Особенно подвержена риску чувствительная кишечная система. Одна из угроз для нее - ротавирус, который также называют «кишечным гриппом». Важно понимать, что это не сезонная инфекция, заболеть ею можно в любое время года. Заразиться ротавирусом легко – возбудители встречаются везде, независимо от окружения, более того, они очень стойкие во внешней среде. Для заражения ребенку достаточно получить 10 вирусных частиц, в то время как инфицированный человек выделяет их миллиардами. Иммунитет не вырабатывается даже после нескольких эпизодов болезни. ⠀ Заболеть ротавирусной инфекцией могут и взрослые, но наиболее опасна она для детей до 5 лет. К сожалению, лекарства от ротавируса сейчас не существует, и врачи могут только лечить симптомы. При этом дети до 5 лет могут переболеть ротавирусом от 2 до 5 раз, что значительно повышает риски для здоровья. Инфекция вызывает непрекращающуюся рвоту, диарею, повышение температуры. Все это ведет к обезвоживанию – главной опасности для организма крохи. Помимо угроз, подстерегающих в период заболевания, у малышей могут развиться серьезные последствия от ротавируса. ⠀ Важно знать, что ваш ребенок может избежать ротавируса с помощью обычной вакцинации. При этом родители могут не беспокоиться за дополнительную нагрузку инъекций для своего малыша – ротавирусная вакцина – это капли для перорального применения. Всего требуется 3 дозы вакцины: первую необходимо сделать до 3-х месяцев и завершить вакцинацию до 6 месяцев. Вакцинация помогает формировать коллективный иммунитет – а значит, значительно снижается шанс заболеть ротавирусом у детей и взрослых. ⠀ Эпидемия ротавируса в Краснодарском крае – яркий пример того, к чему приводит отказ от вакцинации.

      A post shared by Доктор Комаровский (@doctor_komarovskiy) on

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      Теги: Діти Здоров'я Лікар Євген Комаровський
      Джерело: 24 Канал
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