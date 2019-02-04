08:48
4 лют 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ЕПІФАНІЙ ПОМЕР ДЕЦЛ – КИРИЛО ТОЛМАЦЬКИЙ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 АНОМАЛЬНІ МОРОЗИ В США
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Кохання та зрада Пині. Позахмарні статки та маєтки очільника "Газпрому"
      Вєсті Кремля
      19:41, 2 лютого
      Вєсті.UA. Жир: Путінська пташка в кокошніку. Безглузді поради Азарова
      Вєсті.UA
      19:03, 2 лютого
      Афера, що веде до ФБР: куди насправді витрачають мільйони з комунальних платіжок дніпрян
      ЦРУ
      09:00, 1 лютого
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати все: Радянський чоловік
      Згадати все
      22:56, 1 лютого
      Телеканал новин 24 Новини Діти
      ЕПІФАНІЙ ПОМЕР ДЕЦЛ – КИРИЛО ТОЛМАЦЬКИЙ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 АНОМАЛЬНІ МОРОЗИ В США

      Комаровський пояснив, яку воду краще давати дітям

      343 Читать новость на русском
      Комаровський пояснив, яку воду краще давати дітям
      Комаровський пояснив, яку воду краще давати дітям / hydralyte.com

      Головна вимога до дитячої води – безпечність. Оптимальною можна вважати столову мінеральну воду нейтрального смаку.

      Дитячий лікар Євген Комаровський зазначає, що найбезпечніша вода – бутильована.

      Читайте також: Наскільки безпечні для дитини рентгенівські промені: відповідь лікаря

      Якщо говорити про спеціальну дитячу воду, то ви повинні розуміти, що не існує у природі таких ссавців, де дорослі і діти п’ють різну воду.

      Найбезпечніша вода – бутильована
      Найбезпечніша вода – бутильована

      Усі ми чудово розуміємо, що у процесі виробництва саме дитячих товарів, все-таки і санітарні служби, і виробники більш пильні, більше контролюють якість. Саме тому, коли ми купуємо дитячу мінеральну воду, то розуміємо, що вона сертифікована для дітей та шансів на те, що вона безпечна, набагато більше.

       
      Лікар Євген Комаровський
      “Г оловне – коли ви даєте спеціальну воду дітям, то не варто у будь-якому випадку таку воду гріти. Але якщо у вас є найменші сумніви у якості води. Яку ви даєте дітям, то така вода підлягає обов'язковому кип'ятінню протягом 1-2 хвилин.

      Якщо ж батьки використовують будь-яку воду, не залежно від її якості, для приготування молочної суміші, то таку воду потрібно обов’язково кип’ятити.

      Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

      Теги: Здоров'я Лікар Євген Комаровський Діти
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Штаты vs Россия, Трамп vs контрразведка, минюст vs Huawei – главные новости США за неделю
      сьогодні , 08:40 Штаты vs Россия, Трамп vs контрразведка, минюст vs Huawei – главные новости США за неделю
      Максим Карижський 23
      Головні новини 3 лютого: інтронізація Епіфанія та смерть російського репера Децла
      сьогодні , 08:01 Головні новини 3 лютого: інтронізація Епіфанія та смерть російського репера Децла
      2641
      Який трансфер в українському футболі найгучніший у 2019 році? Опитування
      сьогодні , 07:51 Який трансфер в українському футболі найгучніший у 2019 році? Опитування
      1041
      Письмо из Луганска: о дружбе и тоске по прошлому
      сьогодні , 07:30 Письмо из Луганска: о дружбе и тоске по прошлому
      Ольга Черненко 489
      Зникнення ватажка "ЛНР" і приховані козирі команди Порошенка: топ-5 блогів тижня
      3 лютого , 22:00 Зникнення ватажка "ЛНР" і приховані козирі команди Порошенка: топ-5 блогів тижня
      Блоги тижня 1794
      Генетики зможуть редагувати ДНК дітей
       19 липня 2018 , 19:18
      Хто приймає більш обдумані рішення – діти чи дорослі: відповідь науковців
       24 липня 2018 , 01:54
      Як вберегти дитину від хвороб у школі: поради від МОЗ
       24 вересня 2018 , 08:27
      Як відпочивати з малюком на морі: корисні поради
       31 травня 2018 , 11:37
      Як відлучити дитину від грудного вигодовування
       7 червня 2018 , 19:23
      Як обрати рюкзак для школяра: поради лікаря
       24 серпня 2018 , 12:39
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук