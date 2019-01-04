Комаровський пояснив, з якого віку дівчаткам можна носити підбори

Спостерігаючи за мамами, маленькі дівчатка починають міряти їх туфлі на високих підборах, красуються біля дзеркала, після чого просять батьків купити їм таке взуття.

Дитячий лікар Євген Комаровський розповів, коли можна купувати взуття на підборах дитини, йдеться на особистому сайті.

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Він вважає, що головною проблемою для маленьких дівчат, які взувають туфлі на високому каблуку, – це координація. У цих туфлях ризик впасти, розбити собі голову, щось вивихнути чи зламати досить високий.

У міру того, як росте дитина, ризик впасти зменшується, але ризик розтягнення зв'язок, м’язів, вивихів залишається.

Лікар Євген Комаровський “Виходячи з того, що поки нога інтенсивно росте, використання взуття на високих підборах, несе досить серйозні ризики. Тому не рекомендують таке взуття носити дівчаткам до 12 років”.

У віці 14 років-16 років можна поступово збільшувати час перебування у такому взуттю.



Дівчаткам можна носити взуття на підборах з 12 років

Євген Комаровський вважає, що найголовніше у цьому – відчуття міри та здорового глузду. Якщо є болі у ногах, дискомфорт, то поки рано носити таке взуття.

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