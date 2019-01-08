Комаровський розповів, коли потрібно укладати дітей спати

Сон має вагоме значення для фізичного, когнітивного та емоційного розвитку малюка. Тому, аби виховати здорову дитину, батькам необхідно ретельно стежити за її графіком сну.

Український дитячий лікар Євген Комаровський розповів, що потрібно зробити перед сном і коли краще вкладати дитину спати, йдеться у дописі в Instagram.

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Лікар радить перед сном робити дитині масаж, гімнастику. Також варто покупати дитину, зробити всі гігієнічні процедури і погодувати.

Після цього можна всією сім’єю лягати спати.

Щодо часу, то лікар Євген Комаровський вважає, немає певного часового проміжку, коли дитину правильно укладати спати, попри те, що дитину корисно вкладати о 21:00 або 22:00. Все це міфи, які не підкріплені фактами.

Лікар Євген Комаровський “Корисно вкладати дитину, коли це зручно батькам. І якщо батькам на роботу на 10:00, то дитину потрібно купати о 24:00, щоб всім разом заснути”.

Комаровський зазначає, що з самого народження дитина повинна жити інтересами сім’ї, підпорядковувати свій режим до режиму інтересів сім’ї.

Він переконує: правильний час для дитячого нічного сну - це час, коли максимально комфортно і зручно спати мамі і татові.

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