Комаровський розповів, коли справді потрібно пити антибіотики

Відомий український педіатр Євген Комаровський назвав хвороби, під час яких слід вживати антибіотики.

Про це він розповів на своїй сторінці в Instagram, де опублікував таблицю з переліком найбільш поширених в осінньо-зимовий період хвороб.

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Зокрема, антибіотики варто призначати пацієнту при:

- кашлюку;

- ангіні;

- інфекціях сечовивідних шляхів.

А от вживати антибіотики не варто при:

- застуді;

- нежиті;

- бронхіті;

- грипі;

- "червоному горлі".

У таких випадках антибіотики не варто пити, адже причиною захворювання є віруси, а не бактерії.

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