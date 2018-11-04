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      Комаровський розповів, коли справді потрібно пити антибіотики

      322 Читать новость на русском
      Коли потрібно пити антибіотики
      Коли потрібно пити антибіотики / habr.com

      Відомий український педіатр Євген Комаровський назвав хвороби, під час яких слід вживати антибіотики.

      Про це він розповів на своїй сторінці в Instagram, де опублікував таблицю з переліком найбільш поширених в осінньо-зимовий період хвороб.

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      Зокрема, антибіотики варто призначати пацієнту при:

      - кашлюку;
      - ангіні;
      - інфекціях сечовивідних шляхів.

      А от вживати антибіотики не варто при:

      - застуді;
      - нежиті;
      - бронхіті; 
      - грипі;
      - "червоному горлі".

      У таких випадках антибіотики не варто пити, адже причиною захворювання є віруси, а не бактерії.

      Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

      Теги: Поради Здоров'я Лікування Медицина Лікар Євген Комаровський
      Джерело: 24 Канал
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