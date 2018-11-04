Комаровський розповів, коли справді потрібно пити антибіотики
Відомий український педіатр Євген Комаровський назвав хвороби, під час яких слід вживати антибіотики.
Про це він розповів на своїй сторінці в Instagram, де опублікував таблицю з переліком найбільш поширених в осінньо-зимовий період хвороб.
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Зокрема, антибіотики варто призначати пацієнту при:
- кашлюку;
- ангіні;
- інфекціях сечовивідних шляхів.
А от вживати антибіотики не варто при:
- застуді;
- нежиті;
- бронхіті;
- грипі;
- "червоному горлі".
У таких випадках антибіотики не варто пити, адже причиною захворювання є віруси, а не бактерії.
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