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      Комаровський розповів, як правильно міряти температуру у пахвовій ділянці

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      Як виміряти температуру у дитини під пахвою
      Як виміряти температуру у дитини під пахвою / thebump.com

      У більшості країн заведено вимірювати температуру де завгодно (в роті, у вусі, у задньому проході), але тільки не під пахвою. Все тому, що вимірюючи оральну (в роті) і ректальну (в прямій кишці) температури, ми фактично вимірюємо температуру тіла, температуру внутрішніх органів.

      А от у пахвовій ділянці можна виміряти фактично температуру шкіри в області пахвової западини, пише дитячий лікар Євген Комаровський.

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      Він зазначає, що унікальність саме вимірювання температури під пахвою полягає в тому, щоб виміряти температуру внутрішінх органів, притиснувши на 5 хвилин руку до тулуба.

       
      Лікар Євген Комаровський
      “Температура шкіри в пахвовій западині принципово залежить від того, притиснута рука до тулуба чи ні. Якщо притиснути її хоча б протягом п'яти хвилин – все в порядку, це вже та температура, яку можна вимірювати і якій можна довіряти. Не дивно, що загальноприйнятий час, необхідний для вимірювання температури у цій ділянці, досить великий – 10 хвилин”.

      Фактично треба 5 хвилин на те, щоб температура в пахвовій області піднялася до "правильного" значення, а потім вже близько 5 хвилин власне на роботу термометра.

      Щоб температура під пахвою піднялася до
      Щоб температура під пахвою піднялася до "правильного" значення, притисніть руку до тулуба

      Комаровський радить дотримуватися такого алгоритму дій:

      1. Протерти (промокнути) шкіру під пахвою, щоб вона не була вологою.

      2. Притиснути руку дитини до тулуба на 5 хвилин (обійняти, сповити).

      3. Засунути термометр ще приблизно на 5 хвилин, протягом яких категорично не можна переривати вимір і витягувати термометр для задоволення власної цікавості.

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Почему авторы большинства заморских книг и учебников ничего не пишут про подмышечную температуру? Почему в большинстве стран ее принято измерять где угодно (во рту, в заднем проходе), но только не под мышкой? ⠀ Прежде всего потому, что, измеряя оральную (во рту) и ректальную (в прямой кишке) температуры, мы фактически измеряем температуру тела, температуру внутренних органов, а подмышечная температура — это фактически температура кожи в области подмышечной впадины. ⠀ Но уникальность именно подмышечной температуры состоит в том, что нам не составляет никакого труда сделать так, что температура кожи будет близка (фактически идентична) температуре внутренних органов. Все, что для этого надо, — на 5 минут прижать руку к туловищу! ⠀ Еще раз, другими словами: ⠀ температура кожи в подмышечной впадине принципиально зависит от того, прижата рука к туловищу или нет. Если прижата хотя бы в течение пяти минут — всё в порядке, это уже та температура, которую можно измерять и которой можно доверять. ⠀ Неудивительно, что общепринятое время, необходимое для измерения подмышечной температуры, достаточно велико — целых 10 минут. ⠀ Фактически надо 5 минут на то, чтобы температура в подмышечной области поднялась до «правильного» значения, а затем уже около 5 минут — собственно на работу термометра. ⠀ Для того чтобы правильно измерить подмышечную температуру, следует: ⠀ 1. Протереть (промокнуть) кожу под мышкой, чтобы она не была влажной. ⠀ 2. Прижать руку ребенка к туловищу на 5 минут (обнять, запеленать). ⠀ 3. Засунуть термометр еще примерно на 5 минут, в течение которых категорически нельзя прерывать измерение и вытаскивать термометр для удовлетворения собственного любопытства. ⠀ *** ⠀ Данная публикация представляет собой адаптированный к формату Instagram фрагмент новой книги Е. О. Комаровского «365 советов на первый год жизни вашего ребенка». ⠀ #докторкомаровский #365советов #температура #термометр

      A post shared by Доктор Комаровский (@doctor_komarovskiy) on

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      Теги: Здоров'я Діти Лікар Євген Комаровський
      Джерело: 24 Канал
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