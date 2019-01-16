Комаровський розповів, як правильно міряти температуру у пахвовій ділянці

У більшості країн заведено вимірювати температуру де завгодно (в роті, у вусі, у задньому проході), але тільки не під пахвою. Все тому, що вимірюючи оральну (в роті) і ректальну (в прямій кишці) температури, ми фактично вимірюємо температуру тіла, температуру внутрішніх органів.

А от у пахвовій ділянці можна виміряти фактично температуру шкіри в області пахвової западини, пише дитячий лікар Євген Комаровський.

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Він зазначає, що унікальність саме вимірювання температури під пахвою полягає в тому, щоб виміряти температуру внутрішінх органів, притиснувши на 5 хвилин руку до тулуба.

Лікар Євген Комаровський “Температура шкіри в пахвовій западині принципово залежить від того, притиснута рука до тулуба чи ні. Якщо притиснути її хоча б протягом п'яти хвилин – все в порядку, це вже та температура, яку можна вимірювати і якій можна довіряти. Не дивно, що загальноприйнятий час, необхідний для вимірювання температури у цій ділянці, досить великий – 10 хвилин”.

Фактично треба 5 хвилин на те, щоб температура в пахвовій області піднялася до "правильного" значення, а потім вже близько 5 хвилин власне на роботу термометра.



Щоб температура під пахвою піднялася до "правильного" значення, притисніть руку до тулуба

Комаровський радить дотримуватися такого алгоритму дій:

1. Протерти (промокнути) шкіру під пахвою, щоб вона не була вологою.

2. Притиснути руку дитини до тулуба на 5 хвилин (обійняти, сповити).

3. Засунути термометр ще приблизно на 5 хвилин, протягом яких категорично не можна переривати вимір і витягувати термометр для задоволення власної цікавості.

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