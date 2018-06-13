Комаровський спростував думку про користь популярної каші

Лікар Євген Комаровський переконаний, що одна з популярних каш – манка – насправді не є такою корисною, як її заведено вважати.

Таку думку він висловив на своєму сайті.

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Комаровський назвав манку кашею для "нещасної країни, яка голодує". Все тому, що вона створює відчуття ситості, адже перебуває у кишечнику тривалий час. Проте практично нічого корисного, крім вуглеводів, вона не містить.

Лікар пояснює це тим, що пшеницю, з якою роблять манку, максимально очищують від усього.

До слова, хоча і каші вважаються корисною стравою, лікарі наголошують – не всі крупи позитивно впливають на здоров’я.

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