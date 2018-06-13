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Комаровський спростував думку про користь популярної каші

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Манка практично не є корисною, – Комаровський
Манка практично не є корисною, – Комаровський / wikihow.com

Лікар Євген Комаровський переконаний, що одна з популярних каш – манка – насправді не є такою корисною, як її заведено вважати.

Таку думку він висловив на своєму сайті.

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Комаровський назвав манку кашею для "нещасної країни, яка голодує". Все тому, що вона створює відчуття ситості, адже перебуває у кишечнику тривалий час. Проте практично нічого корисного, крім вуглеводів, вона не містить.

Лікар пояснює це тим, що пшеницю, з якою роблять манку, максимально очищують від усього.

До слова, хоча і каші вважаються корисною стравою, лікарі наголошують – не всі крупи позитивно впливають на здоров’я.

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділіЗдоров'я.

Теги: Здоров'я LifeStyle Здорове життя Здорове харчування Діти
Джерело: 24 Канал
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