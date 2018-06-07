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ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ СПИСОК 47
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ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ СПИСОК 47

Комаровський спростував популярні міфи про захист від сонця

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Міфи про захист від сонця
Міфи про захист від сонця / jonvilma.com

Відомий лікар Євген Комаровський розповів про найбільш поширені міфи про захист від сонця, у які вірять українці.

Лікар переконаний, що людина може згоріти у пасмурний, вітряний та прохолодний день, йдеться на сайті.

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 Все тому, що ультрафіолетові випромінювання проникають через хмари і можуть бути більш інтенсивними через віддзеркалення від їх нижньої частини.

Смугляві люди не мають менше ризику розвитку раку шкіри, ніж інші. Тому їм теж необхідний захист від сонця.

Заведено вважати, що солярій – це "базовий" спосіб отримати засмагу, проте він не є менш безпечним, ніж природне УФ-випромінювання. Лікар переконує, що не існує безпечного способу отримати засмагу.

Навіть якщо косметика має УФ-фільтри, це не означає, що людині не потрібно наносити сонцезахисний крем. Проте вони захищають шкіру на нетривалий час.

Комаровський запевнив, що не всі люди потребують великої кількості сонця, щоб уникнути дефіциту вітаміну D. Влітку, щоб підтримувати рівень вітаміну, необхідно проводити кілька хвилин на свіжому повітрі.

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Теги: LifeStyle Здорове життя Здоров'я Лікар Євген Комаровський
Джерело: 24 Канал
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