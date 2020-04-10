Комендантська година та посилення карантину: як реагують львів'яни – відео

У західних регіонах України, зокрема на Львівщині, можуть ввести нові карантинні обмеження через поширення COVID-19. Що про це думають місцеві мешканці – читайте далі.

10 березня у центрі міста доволі порожньо, людей та машин – мало. Про це у прямому ефірі повідомив кореспондент 24 каналу.

Зверніть увагу Комендантська година на Львівщині: що відомо про нові обмеження

Напередодні голова Львівської ОДА Максим Козицький закликав у період із 13:00 суботи і до 6:00 понеділка утриматись від перебування на вулиці та в громадських місцях. Подібні рекомендації діяли минулих вихідних у Чернівцях.

Довідка. Станом на 10 квітня у Львівській області підтвердили 82 випадки зараження коронавірусом. Від недуги померли 3 пацієнтів.

Львів'яни по-різному реагують на ймовірні обмеження. Є такі, що вважають – оголошувати їх рано, адже піку захворювання ще немає. Частина ж обіцяє дотримуватися рекомендацій. Проте не вірить, що більшість людей залишатиметься вдома.

Що думають львів'яни про нові обмеження: дивіться відео

Зазначимо, що наразі ці заклики не мають жодної юридичної сили. Це лише рекомендації, спрямовані до свідомості людей. Водночас у поліцію області жодних наказів не надходило. Правоохоронці запевняють, що їх ніхто не попереджав про нові обмеження.

Введення комендантської години на Заході: що відомо?Кабмін розглядає ймовірність введення комендантської години у деяких регіонах через поширення COVID-19. Комендантську годину можуть ввести на вихідних. Про це після наради з прем'єр-міністром розповів мер Івано-Франківська Руслан Марцінків. Окремо він наголосив, що міським головам повідомили про продовження карантину до початку травня. Щоправда, число прем'єр не уточнив.



Раніше про можливе введення комендантської години заявляли в Офісі Президента. Так, на сайті глави держави повідомляли, що мешканці Чернівецької та Тернопільської областей "позитивно відреагували на додаткову карантинну рекомендацію залишатися вдома на вихідних – з 13:00 суботи до 6:00 понеділка".