Ціна на природний газ для комерційного сектору існує в ринковому режимі: дуже багато продавців газу сформували цілком рівноважний ринок з абсолютно адекватними цінами і можливістю купити газ наперед

Такий механізм здешевлює ресурс для компаній, стверджує голова експертно-аналітичної ради Українського аналітичного центру Борис Кушнірук, передає Еспресо TV.

Експерт пропонує впровадити аналогічний механізм для населення – систему абонплати, яка пом’якшить сезонність цін на газ, коли в осінньо-зимовий період ціна зростає, а у весняно-літній – падає.

"Питання полягає в тому, що аби зменшити цей тиск коливань на газ і на опалення, нам необхідно перейти до системи абонплати, яка встановлюється раз на рік і розподіляється на 12 місяців. Тоді немає осінньо-зимових піків", – вважає експерт.

Кушнірук звертає увагу на залежність цін на газ на українському ринку від ціни на зовнішніх ринках.

У нас ціна встановлюється за принципом, що власного газу не вистачає, пропозиція внутрішня менша, ніж попит, тому встановлюється ціна так званого імпортного паритету. Для всіх ресурсів (нафта, газ, вугілля) діє принцип експортного паритету: за якою ціною ти можеш продати закордон,

– пояснив він.

Проте, якщо для комерційних великих споживачів ринок робить імпортний ресурс вже доступним напряму, з можливістю купівлі значних обсягів наперед, то для населення та виробників тепла необхідно запропонувати річний ресурс.

Потрібно встановлювати ціну раз на рік для споживача і для підприємств теплокомуненерго, щоб і тариф за тепло таким чином встановлювали раз рік. Тоді й підприємства теплокомуненерго будуть казати: купіть наш річний ресурс, який вам потрібен на опалення, у весняно-літній період,

– сказав Кушнірук.

Експерт вважає, що місцеві органи влади та банки мають підтримати виробників тепла, щоб вони могли купити дешевший ресурс газу у весняно-літній період і заклали його у сховище. У такому випадку, впевнений експерт, тариф на опалення буде значно дешевшим.

Як повідомлялося, Нафтогаз днями запропонував своїм побутовим споживачам річний тариф, за яким користувачі газу протягом серпня можуть зафіксувати ціну на паливо на рік на рівні 4,73 грн/куб.м без передплати.