"Комфортне повернення з курорту": що запропонувала "Укрзалізниця" своїм пасажирам

Для зручного виїзду відпочивальників з головних курортів України "Укрзалізниця" на останній тиждень літнього сезону запропонувала майже 300 тисяч квитків у пасажирських поїздах.

Про це повідомляє залізничний інформаційний портал "Магістраль".

Читайте також: "Укрзалізниця" анонсувала зміни у графіку руху потягів: відомо де і чому

Зокрема, на період із 27 серпня по 2 вересня 2018 року "Укрзалізниця" запропонувала пасажирам 42 416 місць у поїздах, які курсують із Приазов’я, 100 775 місць – у поїздах із курортів Одещини, 147 486 місць – для відпочивальників, які повертаються цього тижня із Західної України,

– йдеться у повідомленні.

Окрім цього, у видані наголосили, що найпопулярнішими напрямками для подорожей у цьому році залишилися південь та захід України.

Зазначається, що для обслуговування подорожуючих у період літніх відпусток залізничники підготували 2941 пасажирський вагон. З них – обладнані кондиціонерами були майже 42,5 %.