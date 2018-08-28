"Комфортне повернення з курорту": що запропонувала "Укрзалізниця" своїм пасажирам
Для зручного виїзду відпочивальників з головних курортів України "Укрзалізниця" на останній тиждень літнього сезону запропонувала майже 300 тисяч квитків у пасажирських поїздах.
Про це повідомляє залізничний інформаційний портал "Магістраль".
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Зокрема, на період із 27 серпня по 2 вересня 2018 року "Укрзалізниця" запропонувала пасажирам 42 416 місць у поїздах, які курсують із Приазов’я, 100 775 місць – у поїздах із курортів Одещини, 147 486 місць – для відпочивальників, які повертаються цього тижня із Західної України,
– йдеться у повідомленні.
Окрім цього, у видані наголосили, що найпопулярнішими напрямками для подорожей у цьому році залишилися південь та захід України.
Зазначається, що для обслуговування подорожуючих у період літніх відпусток залізничники підготували 2941 пасажирський вагон. З них – обладнані кондиціонерами були майже 42,5 %.