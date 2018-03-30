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Комісія Київради просить ВР прискорити прийняття законопроекту щодо діяльності "Київтеплоенерго"

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Комісія Київради з питань житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу
Комісія Київради з питань житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу

Комісія Київради з питань житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу звернулась до Верховної Ради України з проханням прискорити розгляд та прийняття проекту Закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України" (щодо зміни права власності та особливості правонаступництва у сфері енергопостачання) № 8012 від 07.02.2018.

Відповідного листа направлено сьогодні на ім’я голови Верховної Ради України Андрія Парубія. Про це йдеться на сайті КМДА.

За умови прийняття законопроекту комунальне підприємство "Київтеплоенерго" зможе забезпечити стабільне тепло- та водопостачання після завершення угоди з ПАТ "Київенерго". Документ надає підприємству правові підстави здійснювати господарську діяльність, використовуючи ліцензії ПАТ "Київенерго". Адже процедура отримання в НКРЕКП ліцензій може зайняти кілька місяців і вимагає від підприємства даних та показників, які можна отримати лише після фактичного початку роботи.

Нагадаємо, що відповідно до рішення Київської міської ради 27 квітня 2018 року припиняється дія угоди між КМДА та АЕК (нині – ПАТ) "Київенерго" на управління об’єктами теплоенергетичного комплексу. Планується, що функції "Київенерго" візьме на себе комунальне підприємство "Київтеплоенерго". Для початку повноцінної роботи КП необхідно отримати відповідні тарифи та ліцензії. Однак, за нормами чинного законодавства, для отримання ліцензій та тарифів КП "Київтеплоенерго" має подати розрахунки, що базуються на основі фактичних технічних характеристик та показників об’єктів теплопостачання. При цьому процедура передачі на баланс цих об’єктів теплопостачання досі триває. Тому отримання ліцензій – складний процес, що може зайняти тривалий період часу.

Для того, щоб уникнути технічних та технологічних ризиків, забезпечити безперебійність надання послуг киянам, міська влада ініціювала та наполягає на прийнятті законопроекту № 8012. "Київтеплоенерго" використовуватиме тарифи "Київенерго" поки триватиме процес отримання на баланс майна та входження в повноцінну роботу з надання послуг.

Комісія наполягає на прискоренні прийняття цього законопроекту, оскільки від цього залежить питання стабільного життєзабезпечення столиці.

Теги: Новини Києва Київрада Київенерго КМДА Законопроект
Джерело: 24 Канал
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