Комісія з питань Вищого корпусу держслужби визнала, що диплом глави ДАБІ Кудрявцева підроблений

Комісія з питань Вищого корпусу держслужби визнала, що глава Державної архітектурно-будівельної інспекції (ДАБІ) Олексій Кудрявцев подав підроблений диплом.

Про це у коментарі "Обозревателю" повідомив глава Національного агентства з питань державної служби Костянтин Ващенко. Він пояснив, що комісія, оцінивши інформацію з усіх джерел, підтвердила дисциплінарний проступок Олексія Кудрявцева.

"В основу висновків комісії лягли документи, які ми отримали від Національної поліції, Міністерства освіти та науки України, Технічного університету Молдови, також була залучена поліція Молдови. Правоохоронці повідомили, що мають інформацію про липовий диплом і вже порушили кримінальну справу. До слова, пана Кудрявцева викликають на допит у Кишинів для надання свідчень", – сказав Ващенко.

При цьому глава Нацагентства наголосив, що Кудрявцев власноруч подав диплом Молдовського ВНЗ під час оформлення на посаду глави ДАБІ.

"Ми в цій справі маємо власноруч підписану паном Кудрявцевим форму, де чорним по білому написано, що він здобув освіту у Технічному університеті Молдови. Про що можна говорити, якщо він сам це зазначив у документах", – сказав Ващенко, а також додав, що підробленим виявився диплом з профільної спеціальності "будівництво".



Глава ДАБІ Олексій Кудрявцев подав підроблений диплом

Варто зазначити, прес-служба ДАБІ вже відреагувала на заяву Вищого корпусу держслужби. У відомстві вважають, що ухвалене рішення стало відповіддю на реальну боротьбу з корупцією у сфері держархіконтролю.

"Особи, які роками сиділи на корупційних схемах, не бажають втрачати надприбутки і використовують брудні методи, щоб зупинити розпочаті реформи і продовжити злочинну діяльність проти держави", – йдеться у повідомленні. При цьому у прес-службі всіляко заперечують, що при оформленні на посаду Олексій Кудрявцев подавав диплом Молдовського ВНЗ.

Остаточне рішення щодо подальшої долі Олексія Кудрявцева ухвалить Кабінет Міністрів України.