Парламентський комітет рекомендує створити одразу ж 2 тимчасові слідчі комісії. Одна з них стосується справи Труханова, інша – неефективної земельної децентралізації.

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Труханов міг порушити Конституцію

Створення ТСК ініціював нардеп від "Слуги народу" Олексій Леонов. Проєкт постанови надійшов до Верховної Ради ще 21 жовтня 2021 року.

Комісія, яку рекомендує створити комітет, повинна розслідувати можливе порушення Конституції мером Одеси Геннадієм Трухановим. Зокрема йдеться про земельні оборудки в місті та перевищення службових обов'язків міським головою.

Зверніть увагу! У справі про розкрадання землі фігурує мер Одеси Геннадій Труханов та ще 15 людей. Серед них чиновники міської ради, прокурори та бізнесмен.

Справа Труханова: головне