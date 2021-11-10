Комітет рекомендував Раді створити ТСК, щоб розслідувати корупцію мера Одеси Труханова

Комітет Верховної Ради з питань депутатської етики рекомендував парламенту створити тимчасову слідчу комісію. Цей орган має відповідати за контроль над розслідуванням справи проти мера Одеси Геннадія Труханова.

Парламентський комітет рекомендує створити одразу ж 2 тимчасові слідчі комісії. Одна з них стосується справи Труханова, інша – неефективної земельної децентралізації.

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Труханов міг порушити Конституцію

Створення ТСК ініціював нардеп від "Слуги народу" Олексій Леонов. Проєкт постанови надійшов до Верховної Ради ще 21 жовтня 2021 року.

Комісія, яку рекомендує створити комітет, повинна розслідувати можливе порушення Конституції мером Одеси Геннадієм Трухановим. Зокрема йдеться про земельні оборудки в місті та перевищення службових обов'язків міським головою.

Справа Труханова: головне

6 жовтня 2021 року генпрокурорка Ірина Венедіктова підписала підозру меру Одеси Геннадію Труханову та ще 4 особам у справі про захоплення землі в Одесі.

11 жовтня Геннадія Труханова випустили під заставу 30 мільйонів гривень.

Через 2 дні на волю під заставу 26 мільйонів вийшла соратниця мера Інна Поповська. Інші фігуранти також отримали можливість вийти під заставу.

Загальна сума збитків, завданих територіальній громаді Одеси, становить приблизно 689 мільйонів гривень.

У справі про розкрадання землі фігурує мер Одеси Геннадій Труханов та ще 15 людей. Серед них чиновники міської ради, прокурори та бізнесмен.