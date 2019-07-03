Комітет Ради підтримав хімічну кастрацію ґвалтівників дітей

Парламентський комітет з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності рекомендував народним депутатам підтримати в цілому законопроект №6607. Законопроект впроваджує Єдиний реєстр осіб, засуджених за статеві злочини щодо дітей та посилює відповідальність за ці злочини.

Проект закону розглянули після того, як електронна петиція про захист дітей від сексуального насильства набрала необхідну кількість голосів на сайті Верховної Ради.

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Чого стосується законопроект? Згідно з петицією, йдеться про те, що реєстр буде "напівзакритим" і сприятиме недопущенню у дитячі заклади осіб із судимістю за сексуальне насильство над дітьми.

Доступ до реєстру матимуть правоохоронні органи та Мінюст. Право на отримання інформації з реєстру матимуть керівники дитячих закладів.

Проект закону передбачає хімічну кастрацію, яку автори визначають як введення медичних препаратів в організм людини, які знижують статевий потяг і діють протягом певного часу.

Голова Нацполіції Сергій Князєв зазначив, що правоохоронці підтримують законопроект.

Петицію зареєстрували після жахливого вбивства 11-річної Дарії Лукяненко , яку правоохоронці виявили мертвою та повністю роздягненою. Її зареєструвала відома юристка-кримінолог Анна Маляр ще 27 травня. Так вона хотіла привернути увагу до законопроекту №6607 "Захист дітей від сексуального насильства", який розробили ще 2 роки тому.



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