Комітет Європарламенту погодив санкції щодо Польщі
05:52, сьогодні 1367 Читать новость на русском
Комітет Європарламенту з громадянських свобод, юстиції і внутрішніх справ проголосував за резолюцію щодо запуску процедури введення санкцій проти Польщі.
Про це повідомляє "Укрінформ" з посиланням на прес-службу Європарламенту.
Активувати Статтю 7 (1) Договору ЄС і закликати Польщу розв'язати проблему з "очевидним ризиком серйозного порушення цінностей ЄС" закликали 33 з 42 членів комітету.
Читайте також: У Польщі готуються до "дипломатичного наступу", щоб відмовити ЄС від санкцій
Резолюцію поставлять на голосування Європарламенту на наступній сесії.
Нагадаємо, Європейська комісія вирішила розпочати процедуру запровадження санкцій проти Польщі через порушення останньою норм верховенства права.
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі
Вчені б'ють на сполох: світ перебуває на межі глобального стихійного лиха17 вересня 2017 , 11:52
Військові навчання "Захід-2017" розпочалися з надзвичайної ситуації, – ЗМІ15 вересня 2017 , 00:03
В "ДНР" провели навчання на випадок широкого наступу України: результати потішать українців8 вересня 2017 , 10:42
"Народний фронт" завдає БПП удару на випередження, – політолог1 жовтня 2017 , 08:04
Росія відкликає своїх офіцерів з СЦКК на Донбасі18 грудня 2017 , 13:10
Крок до масової приватизації: чого злякалися депутати9 листопада 2017 , 21:01