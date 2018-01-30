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САНКЦІЇ НОВИНИ КИЄВА ВІЙНА НА ДОНБАСІ ОЛІМПІАДА-2018

Комітет Європарламенту погодив санкції щодо Польщі

05:52, сьогодні 1367 Читать новость на русском
Санкції проти Польщі
Санкції проти Польщі / Фото з відкритих джерел

Комітет Європарламенту з громадянських свобод, юстиції і внутрішніх справ проголосував за резолюцію щодо запуску процедури введення санкцій проти Польщі.

Про це повідомляє "Укрінформ" з посиланням на прес-службу Європарламенту.

Активувати Статтю 7 (1) Договору ЄС і закликати Польщу розв'язати проблему з "очевидним ризиком серйозного порушення цінностей ЄС" закликали 33 з 42 членів комітету.

Читайте також: У Польщі готуються до "дипломатичного наступу", щоб відмовити ЄС від санкцій

Резолюцію поставлять на голосування Європарламенту на наступній сесії.

Нагадаємо, Європейська комісія вирішила розпочати процедуру запровадження санкцій проти Польщі через порушення останньою норм верховенства права.

Теги: Санкції Новини політики Євросоюз Новини Польщі
Джерело: 24 Канал
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